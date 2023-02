Czy sytuację emerytów poprawi 15. emerytura? „Będzie mnie stać na potrzebne rzeczy”

Co dziś robi była premier?

GUS przedstawił raport o sytuacji gospodarczej Polski w 2022 r. Wynika z niego, że emerytury w ZUS i KRUS wzrosły w większym stopniu niż rok wcześniej. Niestety, z powodu szalejącej inflacji ich siła nabywcza była mniejsza niż w 2021 r. Spadek realnych świadczeń odnotowano po raz pierwszy od 2000 r. i wyniósł on aż 4,7 proc. Jeszcze bardziej spada realna wartość emerytur rolniczych – aż o 8,5 proc., i to drugi rok z rzędu.

Rząd zdaje sobie sprawę, że przy rekordowej inflacji seniorzy mogą ponownie nie odczuć korzyści. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w związku z jesiennymi wyborami rozważana jest wypłata piętnastej emerytury, choć nie ma jej zapisanej w budżecie. – Dla biednego emeryta każde pieniądze się przydadzą, także piętnasta emerytura. Ceny w sklepach szaleją, a i inflacja porządnie nam daje w kość. Bardzo się cieszę, że już się mówi o dodatkowych pieniądzach dla nas. Dzięki piętnastce będę mogła kupić najpotrzebniejsze rzeczy – mówi nam Maria Gajowniczek (63 l.) z Siedlec.

Inny siedlecki emeryt, Antoni Matejczuk (65 l.) także potrzebuje pieniędzy. – Przez inflację pieniędzy mam coraz mniej, a potrzeby z wiekiem rosną. Brakuje mi na leki. Nie pogardzę dodatkowymi pieniędzmi, czy to będzie piętnastka, czy nazwą to inaczej. Lepiej byłoby jednak pieniędzmi z dodatkowych emerytur zasilić emerytury bieżące, co sprawi, że nasze uposażenie miesięczne wzrośnie na stałe – dodaje pan Antoni.

Najpierw rząd będzie musiał znaleźć na nowy dodatek pieniądze: aż 30 mld zł. – Koszty piętnastki wyniosłyby tyle, co budowa siedmiu Stadionów Narodowych – obrazowo szacuje dr Antoni Kolek prezes Instytutu Emerytalnego.

