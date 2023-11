Czy przy 800 plus powinien obowiązywać próg dochodowy? Znamy opinię Polaków!

Tuska do Kłeczka: Proszę wyjąć rękę, jak pan do mnie mówi

Czy powinien być próg dochodowy?

500 plus pomaga wielu rodzicom w wychowaniu dzieci, wiele rodzin w ogóle dzięki temu świadczeniu wiąże koniec z końcem. Od wprowadzenia programu, budzi on jednak kontrowersje, gdyż 500 zł na dziecko wypłacane jest wszystkim, także osobom bardzo zamożnym. Czy w sytuacji, gdy 500 plus wkrótce stanie się 800 plus, nowy rząd powinien wprowadzić próg dochodów gospodarstwa domowego, od którego nie przysługuje świadczenie?

Ograniczenia budżetowe

Na tak postawione pytanie większość (63 proc.) z nas mówi: tak! - Ja też jestem za takim progiem. 500 plus wprowadzono dla ludzi, którzy słabo przędą – przyznaje ekonomista, prof. Ryszard Bugaj (79 l.). - Na przykład moja córka wychowuje dwoje dzieci, mają z mężem dobrą sytuacją materialną. Po co im jeszcze 500 zł razy dwa? Sytuacja polskiego budżetu nie jest dramatyczna, ale są zagrożenia. Trzeba to brać pod uwagę – tak ekspert komentuje wynik sondażu.

Badanie wykonano w dniach 7-8 listopada na próbie 1014 dorosłych Polaków.

