"Express Biedrzyckiej"

Czy prezydent Andrzej Duda odnajdzie nić porozumienia z polskim rządem, w tak trudnym i niebezpiecznym czasie? Eksperta nie ma wątpliwości

Gościnią wtorkowego (09.07) "Expressu Biedrzyckiej" była dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz – politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. -Każdy przebłysk normalności w naszym kraju, trzeba witać z entuzjazmem. (...) To dobrze, że zaprosił wszak wiadomo że panowie się nie kochają – mówiła dr Pietrzyk-Ziemkiewicz, komentując słowa szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, który stwierdził, że najlepszym dowodem na chęć współpracy z rządem ze strony Andrzeja Dudy jest fakt, że na podróż z Polski na szczyt NATO zaprosił na swój rządowy samolot ministrów Radosława Sikorskiego oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Prezydent nie ma racji w sporze o ambasadorów. W Konstytucji jest wyraźnie napisane, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną kraju. To nie jest tak, że prezydent może sobie powołać i odwołać, kogo tylko chce – dodała gościni programu.