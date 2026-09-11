Czy Polska jest bezpieczna? Polacy mają wątpliwości

Aż 63 proc. Polaków uważa, że Polska nie jest wystarczająco przygotowana na incydenty z rosyjskimi pociskami lub dronami.

Tylko 29 proc. respondentów ocenia Polskę jako przygotowaną na takie zagrożenia.

Pomimo modernizacji sił zbrojnych, odbudowa pełnego poczucia bezpieczeństwa i zaufania społecznego wymaga czasu oraz sprawniejszej komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Ostatnie zdarzenia, takie jak pojawienie się niezidentyfikowanych obiektów latających oraz incydenty z udziałem wrogich bezzałogowców, w tym potencjalnych rosyjskich pocisków czy dronów, wywołały wzmożoną dyskusję na temat bezpieczeństwa narodowego. Wzbudzają one również pytania o zdolność państwa do skutecznego reagowania na tego typu zagrożenia.

W celu zbadania nastrojów społecznych w tej kwestii, ankietowanym zadano kluczowe pytanie: „Czy Polska jest obecnie wystarczająco przygotowana na kolejne incydenty z udziałem rosyjskich pocisków lub dronów?”. Odpowiedzi respondentów rysują obraz podzielonej, lecz w większości sceptycznej opinii publicznej.

Zdecydowana większość Polaków wyraża obawy co do przygotowania kraju. Największy odsetek badanych, bo aż 38%, wskazał odpowiedź „raczej nie”. Dodatkowo, 25 proc. respondentów wybrało opcję „zdecydowanie nie”. Łącznie daje to 63 proc. negatywnych ocen, co świadczy o dominującym przekonaniu o niewystarczającym przygotowaniu Polski na potencjalne zagrożenia.

Mniejsza część społeczeństwa prezentuje bardziej optymistyczne stanowisko. Łącznie 29 proc. Polaków uważa, że kraj jest przygotowany na takie incydenty. Wśród nich 25 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”, natomiast zaledwie 4 proc. ankietowanych było przekonanych, że Polska jest „zdecydowanie tak” przygotowana. Istnieje również grupa 8 proc. osób, które nie wyraziły jednoznacznego zdania w tej kwestii.

Mimo iż Polska aktywnie inwestuje w modernizację swoich sił zbrojnych oraz rozwija zintegrowane systemy obrony, odbudowanie pełnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli pozostaje wyzwaniem. Wskazuje to na potrzebę nie tylko dalszych działań obronnych, ale także skuteczniejszej i bardziej transparentnej komunikacji ze społeczeństwem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 1-2.09.2026 roku metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Sonda Czy Polska jest obecnie wystarczająco przygotowana na kolejne incydenty z udziałem rosyjskich pocisków lub dronów? Tak Nie Trudno powiedzieć