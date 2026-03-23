Czy Polacy już nie chcą być w Unii Europejskiej? Najnowszy sondaż mówi wszystko

Zdecydowana większość Polaków opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej, przy czym ponad połowa wyraża zdecydowane poparcie dla członkostwa.

Mimo silnego poparcia dla UE, znacząca mniejszość Polaków chciałaby opuszczenia Wspólnoty.

Ponad połowa respondentów uważa, że Polska odniosła więcej korzyści niż strat z członkostwa w UE, co wskazuje na ogólnie pozytywną ocenę obecności kraju w Unii.

Na pytanie zadane w sondażu Sondaż IBRiS przeprowadzonym dla Polsat News "Czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy raczej ją opuścić?", większość Polaków wyraziła jasne stanowisko. Aż 72,8 proc. ankietowanych opowiedziało się za pozostaniem w Unii Europejskiej. Wśród nich, 50,7 proc. respondentów uważa, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w UE, natomiast 22,1 proc. wybrało odpowiedź "raczej pozostać". Analiza demograficzna tej grupy wskazuje, że za zdecydowanym pozostaniem w UE częściej opowiadają się kobiety, osoby w wieku 60-69 lat, mieszkańcy dużych miast (powyżej 250 tys. ludności) oraz osoby posiadające wyższe wykształcenie.

Mniejszość za opuszczeniem Unii

Mimo wyraźnej przewagi zwolenników pozostania w UE, znacząca część Polaków rozważa opuszczenie Wspólnoty. Łącznie 22,9 proc. ankietowanych wyraziło chęć wyjścia z Unii. W tej grupie, 16,2 proc. badanych uważa, że Polska raczej powinna opuścić UE, natomiast 6,7 proc. jest zdania, że należy zdecydowanie wystąpić z UE. Wśród osób, które zdecydowanie opowiadają się za wyjściem Polski z UE, dominują kobiety, osoby w wieku 50-59 lat, mieszkańcy małych miast (do 50 tys. ludności) oraz osoby posiadające wyższe wykształcenie. Warto odnotować, że 4,3 proc. uczestników badania nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.

Korzyści czy straty?

Sondaż IBRiS dla Polsat News zbadał również, jak Polacy oceniają wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na sytuację kraju. Ponad połowa respondentów, bo aż 56,5 proc., uważa, że Polska odniosła więcej korzyści niż strat z członkostwa w UE. Przeciwnego zdania jest 18,1 proc. pytanych, wskazując na przewagę strat. Natomiast 16,7 proc. ankietowanych ocenia, że korzyści i straty zrównoważyły się. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 8,7 proc. badanych. Wyniki sondażu jasno pokazują, że pomimo istniejących podziałów, większość Polaków pozytywnie ocenia obecność Polski w Unii Europejskiej, dostrzegając w niej więcej atutów niż wad.

