ABW mówi o rosyjskim wywiadzie. W tle były polityk obozu PiS?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-23 12:37

ABW zatrzymała trzech obywateli RP podejrzanych o działania wywiadowcze na rzecz Rosji. Oficjalnie służby podają tylko inicjały zatrzymanych i opis zarzutów. Teraz jednak Onet i „Gazeta Wyborcza” wskazują, kim może być jeden z podejrzanych. Według ustaleń tych redakcji chodzi o byłego policjanta Arwida P., opisywanego wcześniej w kontekście środowisk prorosyjskich oraz relacji z Krzysztofem Tołwińskim, byłym wiceministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawnia kluczowe wyzwania i sukcesy.

i

Autor: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ Materiały prasowe ABW
  • ABW zatrzymała trzech Polaków podejrzanych o działania na rzecz rosyjskiego wywiadu
  • Oficjalne komunikaty służb nie podają pełnych nazwisk zatrzymanych
  • Według ustaleń Onetu jednym z podejrzanych ma być Arwid P.
  • „Gazeta Wyborcza” opisuje jego wcześniejsze kontakty z Krzysztofem Tołwińskim
  • Śledztwo ma charakter rozwojowy, a podejrzani nie przyznali się do zarzutów

ABW zatrzymała trzech Polaków. Służby mówią o rosyjskim wywiadzie

Sprawa wygląda bardzo poważnie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że 12 maja zatrzymała trzech obywateli Polski: 62-letniego A.Ć., 50-letniego D.C. oraz 48-letniego A.P. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i przekazywania informacji, których ujawnienie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Według komunikatu służb sprawa dotyczy m.in. rozpoznawania rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terytorium Polski. Podejrzanym zarzucono także wytwarzanie i udostępnianie materiałów propagandowych oraz dezinformacyjnych, przygotowania do działań dywersyjnych i sabotażowych, a także publiczne pochwalanie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Kaczyński zwołuje ważną konferencję. Chce uderzyć w rząd Tuska?

Wszyscy trzej trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Jak podaje ABW, podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Media wskazują jednego z podejrzanych. Chodzi o byłego policjanta

Oficjalne komunikaty służb nie ujawniają pełnych danych zatrzymanych. Personalny trop pojawił się jednak w ustaleniach dziennikarskich. Onet podał, że jednym z zatrzymanych ma być Arwid P., były policjant, opisywany jako osoba związana ze środowiskami neopogańskimi i prorosyjskimi.

„Gazeta Wyborcza” rozwinęła ten wątek, przypominając wcześniejsze publikacje dotyczące Arwida P. i jego obecności w otoczeniu Krzysztofa Tołwińskiego, byłego wiceministra skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Według gazety Arwid P. miał pojawiać się z Tołwińskim m.in. przy okazji kontaktów z białoruskimi środowiskami i wydarzeń opisywanych wcześniej jako prorosyjskie lub prołukaszenkowskie.

W tle Krzysztof Tołwiński. Były wiceminister z rządu PiS

Najbardziej politycznie gorący element sprawy dotyczy właśnie Krzysztofa Tołwińskiego. To były wiceminister skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego z 2007 roku, później poseł PiS, a następnie polityk związany m.in. z innymi środowiskami prawicy.

„Gazeta Wyborcza” przypomina, że Tołwiński od dłuższego czasu był opisywany w kontekście aktywności prołukaszenkowskiej i prokremlowskiej. Według gazety w jego wizytach na Białorusi miał towarzyszyć mu właśnie Arwid P., przedstawiany jako działacz Frontu. Redakcja wskazuje też na wcześniejsze pojawianie się Arwida P. w ambasadzie Białorusi oraz w materiałach dotyczących prokremlowskich organizacji i formacji.

Wyborcza podaje również, że próbowała skontaktować się z Tołwińskim i zapytać go o relacje z Arwidem P. oraz ocenę zarzutów dotyczących działań wywiadowczych na rzecz Rosji. Według gazety Tołwiński nie odebrał telefonu.

Zarzuty są poważne. Chodzi też o NATO i możliwą dywersję

Z oficjalnego komunikatu ABW wynika, że sprawa nie ogranicza się do propagandy w internecie. Służby twierdzą, że zatrzymani mieli wykonywać czynności o charakterze wywiadowczym na zlecenie ustalonego obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z FSB. Miało chodzić m.in. o rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce.

ABW podaje też, że członkowie grupy mieli brać udział w szkoleniach strzeleckich i szkoleniach z taktyki pola walki. Według służb miało to stanowić przygotowanie do wykonywania zadań dywersyjnych i sabotażowych.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując sprawę, zwracał uwagę, że współczesne zagrożenia to nie tylko działania militarne, ale także dezinformacja, propaganda i próby wpływania na życie publiczne przez obce państwa.

Ostrożność jest kluczowa. Nazwiska to ustalenia mediów

Oficjalnie wiadomo, że ABW zatrzymała trzech obywateli RP i że przedstawiono im zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu. Wiadomo też, że sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Osobną kategorią są ustalenia mediów dotyczące tożsamości jednego z zatrzymanych i jego wcześniejszych kontaktów. Onet wskazuje na Arwida P., a „Gazeta Wyborcza” opisuje jego relacje z Krzysztofem Tołwińskim oraz wcześniejsze związki z prokremlowskimi środowiskami.

Sprawa może mieć ciąg dalszy

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a to oznacza, że w kolejnych dniach mogą pojawić się nowe informacje. Sprawa już teraz łączy kilka wątków naraz, rosyjskie wpływy, bezpieczeństwo państwa, propagandę, rozpoznawanie wojsk NATO oraz pytania o środowiska, w których mieli funkcjonować podejrzani.

Politycznie najważniejsze pytanie brzmi dziś nie tylko, co ustalą śledczy, ale także czy do sprawy odniosą się politycy prawicy. Zwłaszcza że „Gazeta Wyborcza” powiązała jeden z medialnych tropów z otoczeniem byłego wiceministra rządu PiS.

Poniżej galeria zdjęć: Szef MON nie krył dumy. Pierwsze F-35 już w kraju

Polityka SE Google News
Szef MON nie krył dumy. Pierwsze F-35 już w kraju
Galeria zdjęć 18
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy sprawy dotyczące podejrzeń o działania na rzecz Rosji powinny być wyjaśniane publicznie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ABW
ROSJA
SZPIEGOSTWO