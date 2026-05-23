Czarzasty odpalił się na Nawrockiego: „U nieskutecznych wygrywają kompleksy”

Czarzasty ostro do prezydenta. „Jest pan politykiem nieskutecznym”
Włodzimierz Czarzasty nie zostawił na prezydencie suchej nitki. W nagraniu opublikowanym na platformie X marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego i zarzucił mu polityczną nieskuteczność.
— Panie prezydencie, u ludzi nieskutecznych wygrywają kompleksy. Jedną z miar polityki jest skuteczność — mówił Czarzasty.
Dalej wyliczał sprawy, które jego zdaniem pokazują słabość głowy państwa. Wspomniał m.in. o referendum, którego nie będzie, bo Senat się nie zgodził, oraz o ustawach kierowanych przez prezydenta do Sejmu.
— Ustawy, które pan kieruje do Sejmu, są do pana odsyłane, bo są niechlujnie napisane przez ludzi, którzy nie umieją tego zrobić — ocenił.
„Zrobił pan na złość dzieciom, psom, ludziom i przyrodzie”
Najostrzejsza część nagrania dotyczyła prezydenckich decyzji i zapowiadanych wet. Czarzasty zarzucał Nawrockiemu, że blokuje ustawy ważne dla różnych grup społecznych. Wspomniał m.in. o Lex Kamilek, ustawie łańcuchowej, rozwodach w urzędach stanu cywilnego, Parku Narodowym Dolnej Odry oraz przepisach dotyczących internetu. Każdy z tych przykładów Czarzasty sprowadzał do jednego zarzutu: że prezydent działa „na złość”.
— Zablokował pan Lex Kamilek. Zrobił pan na złość tak naprawdę dzieciom. Potem zablokował pan ustawę łańcuchową. Zrobił pan tak naprawdę na złość psom — mówił.
— Zrobił pan tak naprawdę na złość ludziom. Zrobił pan na złość przyrodzie — stwierdził Czarzasty.
Kryptowaluty i związki partnerskie. Czarzasty zapowiada kolejne starcie
Marszałek Sejmu odniósł się też do najbliższych politycznych sporów. Według niego prezydent ponownie zablokuje ustawę dotyczącą kryptowalut oraz ustawę o związkach partnerskich.
W tym fragmencie nagrania padły szczególnie ostre słowa. Czarzasty sugerował, że sprzeciw wobec ustawy kryptowalutowej może ucieszyć osoby, które korzystają z braku jasnych regulacji.
— Po raz trzeci pan zablokuje ustawę dotyczącą kryptowalut. Dlaczego? Dlatego, żeby się ucieszyli przewalacze, łapownicy, osoby skorumpowane — powiedział.
— Zablokuje pan ustawę o związkach partnerskich, bo nie lubi pan ludzi ze środowisk LGBT — stwierdził.
Mocny finał nagrania. „U ludzi nieskutecznych wygrywają kompleksy”
Całe wystąpienie Czarzastego zostało zbudowane wokół jednego zarzutu: że prezydent nie potrafi skutecznie prowadzić polityki, więc zdaniem marszałka Sejmu wybiera blokowanie działań rządu i większości parlamentarnej. Na koniec Czarzasty powtórzył najmocniejsze zdanie z nagrania.
— Powiem panu coś, panie prezydencie. U ludzi nieskutecznych wygrywają kompleksy — zakończył.
Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. I wiele wskazuje na to, że to dopiero początek kolejnego ostrego starcia między Pałacem Prezydenckim a obozem rządzącym.