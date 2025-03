Czy Polacy boją się polityki Donalda Trumpa? Prezydent USA budzi negatywne emocje

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Trump wstrząsnął Europą

Prezydent Trump zaatakował gospodarczo sojuszników USA, w tym Unię Europejską i Kanadę, nakładając cła na pochodzące od nich towary. Według ekspertów, widać, że nie zależy mu oraz Partii Republikańskiej na dobrych stosunkach z Europą. Jednocześnie amerykański przywódca nie ma pobłażania dla Ukrainy, ale chce się porozumieć z Rosją. Eksperci podkreślają, że w ten sposób być może Donald Trump chce odciągnąć Rosję od sojuszu z Chinami. Wszystkie te działania Białego Domu wyglądają niepokojąco, szczególnie, że nie wiadomo, czy teraz USA wypełnią zobowiązania sojusznicze w ramach NATO.

Lech Wałęsa radzi rządowi: Zerwijmy z Trumpem, postawmy na Europę!

Zresztą administracja prezydenta USA codziennie udowadnia, że nie darzy Europy, w tym Polski sympatią. Przykład? Kiedy bliski współpracownik amerykańskiego prezydenta, miliarder Elon Musk napisał w serwisie X, że może odciąć Ukrainę od internetu satelitarnego, szef naszego MSZ przypomniał mu, że ten system opłaca polski rząd, na co wydaje aż 50 mln dolarów. Musk w odpowiedzi poradził Sikorskiemu milczeć i nazwał go „małym człowiekiem”. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio kazał Sikorskiemu dziękować, za to wsparcie ze strony Ameryki, bo „bez niego Ukraina by nie przetrwała”.

Czy boimy się nowej polityki USA?

Takie podejście USA do Polski może budzić lęk. Czy boisz się polityki prezydenta USA? – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy Instytutu Badań Pollster. I okazuje się, że aż 58 proc. z nas obawia się polityki Trumpa.

Badanie wykonano w dniach 7-9 marca na próbie 1015 dorosłych Polaków.

