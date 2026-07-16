Czy PiS czeka rozpad? Hennig-Kloska o konflikcie wokół Morawieckiego: „Są w bardzo trudnej sytuacji”

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-16 9:34

Narastający konflikt wokół Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia coraz mocniej rozgrzewa polityczne emocje. Czy napięcia wewnątrz PiS mogą doprowadzić do rozpadu partii? W czwartkowej (16 lipca) Porannej rozmowie RMF FM prowadzący zapytał Paulinę Hennig-Kloskę o coraz większe napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. Pretekstem były działania Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia oraz spekulacje, czy były premier i jego współpracownicy mogą zostać wykluczeni z partii.

Minister Paulina Hennig-Kloska w studio radiowym. O jej opinii na temat sytuacji w PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: YouTube screen/ Archiwum prywatne

Hennig-Kloska: PiS ma poważny problem

Minister nie chciała przesądzać o przyszłości samego Mateusza Morawieckiego, ale oceniła, że sytuacja ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Dała również do zrozumienia, że przyszłość byłego premiera zależy od dalszego rozwoju wydarzeń w partii i od pogłębiających się problemów PiS.

– Skrajne przesunięcie się PiS-u, mówienie językiem Konfederacji coraz bardziej uwiarygodnia Konfederację, a PiS-owi spada, więc są w bardzo trudnej sytuacji i spadki sondażowe będą powodowały dużą nerwowość w tym środowisku. Nie mam co do tego wątpliwości – powiedziała Paulina Hennig-Kloska w RMF FM.

Morawiecki i jego stowarzyszenie w centrum politycznej burzy

Na pytanie o Mateusza Morawieckiego oraz jego stowarzyszenie, które w ostatnich dniach wywołało dyskusję o możliwych podziałach w PiS i pojawiających się spekulacjach o konflikcie pomiędzy środowiskiem byłego premiera a kierownictwem partii, Paulina Hennig-Kloska nie odpowiedziała wprost, czy Morawiecki może zostać usunięty z PiS, jednak wskazała, że pogłębiające się problemy ugrupowania mogą prowadzić do dalszych napięć.

Choć minister nie przesądza o przyszłości PiS, jej diagnoza jest jednoznaczna – spadające poparcie, rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji oraz wewnętrzne napięcia związane m.in. z aktywnością Mateusza Morawieckiego sprawiają, że partia Jarosława Kaczyńskiego znajduje się, jak sama oceniła, „w bardzo trudnej sytuacji”

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Paulina Hennig-Kloska