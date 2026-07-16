Co z pomocą militarną dla Ukrainy? Polacy wyrazili się jasno

Mimo że większość Polaków nadal popiera udzielanie Ukrainie pomocy militarnej, poziom akceptacji znacząco spadł.

Zwolennicy obecnej koalicji rządowej w zdecydowanej większości popierają pomoc militarną, podczas gdy przeciwnicy tej formy wsparcia dominują wśród sympatyków PiS i Konfederacji.

W społeczeństwie widoczna jest wyraźna polaryzacja, z niemal równymi grupami osób o skrajnych poglądach: 22,6 proc. badanych zdecydowanie popiera pomoc, a 23,7 proc. zdecydowanie się jej sprzeciwia.

Zgodnie z wynikami sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", 52,2 procent respondentów deklaruje poparcie dla kontynuacji militarnego wsparcia dla Ukrainy. Badanie podkreśla, że to stanowisko utrzymuje się pomimo obserwowanych w ostatnim czasie napięć i nieporozumień na tle historycznym pomiędzy Polską a Kijowem.

Warto jednak zaznaczyć, że obecny poziom akceptacji dla pomocy wojskowej jest znacząco niższy niż ten odnotowany pod koniec 2022 roku. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", w grudniu 2022 roku aż 77,5 procent ankietowanych opowiadało się za przekazywaniem broni i uzbrojenia, co oznacza wyraźny spadek o ponad 25 punktów procentowych.

Różnice w wśród elektoratów

Analiza wyników sondażu ujawnia wyraźne podziały w zależności od preferencji politycznych respondentów. Najsilniejsze poparcie dla militarnego wsparcia Ukrainy obserwuje się wśród wyborców obecnej koalicji rządowej, gdzie akceptację wyraża ponad 86 procent badanych. Z drugiej strony, wśród przeciwników dalszej pomocy dominują sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, a także osoby niezamierzające głosować.

Szczegółowe dane pokazują, że w elektoracie opozycyjnym (obejmującym PiS i Konfederację) 64 procent badanych opowiada się przeciwko przekazywaniu pomocy wojskowej. W kontraście, wśród zwolenników partii rządzących, jedynie 13 procent ankietowanych wyraża sprzeciw wobec dalszego wspierania Kijowa.

Badanie IBRiS uwypukla również zjawisko polaryzacji w społeczeństwie, jeśli chodzi o kwestię pomocy militarnej. Dane wskazują na zbliżone odsetki osób o skrajnych poglądach: 22,6 procent respondentów zdecydowanie popiera tę formę wsparcia, natomiast 23,7 procent zdecydowanie jej odmawia. Ta bliskość wartości świadczy o silnym rozwarstwieniu opinii publicznej.

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Sonda Czy pomoc militarna dla Ukrainy powinna być kontynuowana? Tak Nie Nie wiem