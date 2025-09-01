Czy piloci wojskowi powinni brać udział w pokazach lotniczych? Znamy opinię Polaków!

Tragedia przed Air Show Radomiu

28 sierpnia na lotnisku w Radomiu, podczas przygotowań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025, doszło do tragicznej katastrofy samolotu F-16 należącego do zespołu Tiger Demo Team Poland. Maszyna, pilotowana przez majora Macieja „Slaba” Krakowiana, wykonywała manewry treningowe przed zaplanowanymi pokazami Air Show. Podczas wykonywania skomplikowanego manewru akrobacyjnego samolot gwałtownie stracił wysokość, uderzył w płytę lotniska i stanął w płomieniach. Major Krakowian, który zginał w katastrofie, był doświadczonym pilotem z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Był uznanym instruktorem oraz laureatem wielu nagród.

Katastrofa Bielika przed pokazem w Gdyni

Nie był to jedyny tragiczny wypadek podczas ćwiczeń do pokazów lotniczych. 12 lipca 2024 roku na lotnisku Gdynia-Kosakowo (Babie Doły) doszło do katastrofy samolotu szkolno-treningowego M-346 Bielik podczas lotu przed pokazami z okazji 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Samolot pilotowany przez majora Roberta Jeła, nagle zanurkował i z impetem uderzył w płytę lotniska, po czym stanęła w płomieniach. Pomimo akcji ratunkowej, nie udało się pilota uratować. Robert "Killer" Jeł, był zastępcą dowódcy eskadry w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów M-346 w Polsce oraz cenionym instruktorem pilotów samolotów F-16.

Sondaż: Czy piloci powinni brać udział w pokazach?

W związku z tragicznymi wypadkami nasuwa się pytanie, czy piloci wojskowi powinni brać udział w pokazach lotniczych, takich jak Air Show w Radomiu. „Super Express” zlecił w tej sprawie sondaż Instytutowi Badań Pollster. Wynik badania nie pozostawia złudzeń. 63 proc. ankietowanych jest zdania, że piloci sił zbrojnych nie powinni uczestniczyć w pokazach, a tylko 37 proc. z nas uważa, że lotnicy mogą chwalić się swoimi umiejętnościami przed publicznością. Podane wyniki dotyczą ankietowanych, którzy mieli sprecyzowane zdanie (odpowiedzieli zdecydowanie tak/raczej tak lub zdecydowanie nie/raczej nie), czyli pomijają osoby niezdecydowane.

Różański: Musimy brać przykład z USA

O komentarz do tematy zapytaliśmy generała Mirosława Różańskiego, senatora Polski 2025. - Gdyby zapytać ankietowanych o to samo po udanym pokazie, wyniki byłby zupełnie inny. Ale biorąc pod uwagę, obecne wydarzenie, powiem, że powinniśmy brać przykład z USA, gdzie funkcjonuje zespół demonstracyjny Sił Powietrznych - Thunder Birds. Skład tego zespołu jest co 6 miesięcy zmieniamy, a co dwa lata zmienia się jego dowódca. W ten sposób wśród pilotów nie ma rutyny. I co istotne, zespół ten posiada własny sprzęt, a nie korzysta z jednostek bojowych. Powinniśmy dążyć do tego modelu – komentuje Różański.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 sierpnia – 1 września 2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

