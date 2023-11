Czy Kaczyński stanie przed komisją śledczą? Tusk stawia sprawę jasno!

Tusk wyraził również swoje zaniepokojenie chęcią utworzenia komisji śledczych przez większość sejmową. Podkreślił, że bardzo zależy mu na przestrzeganiu wysokich standardów prawnych przez nowy rząd. - "Będziemy niezwykle precyzyjnie i bezwzględnie stosowali prawo wobec tych, którzy dziś nadużywają praw" - dodał.

Lider KO zwrócił uwagę na zachowanie polityków opozycji, zwłaszcza przedstawicieli PiS. - "Tak patrzę na salę i na tę część, gdzie siedzi PiS, i widzę, że są naprawdę bardzo pogubieni i zdezorientowani. Po ośmiu latach nadużywania władzy nagle ta świadomość, że już się nie ma nic do powiedzenia i to decyzją Polaków, jest dla nich naprawdę trudna do zniesienia" - stwierdził Tusk.

Pytany o datę przedstawienia składu swojego rządu, Tusk odpowiedział, że jest gotów zrobić to już dziś. - "Jesteśmy gotowi do przedstawienia składu rządu, i to nie tylko na poziomie ministrów, lecz także poniżej: programu rządu, pierwszych stu dni, perspektywy strategicznej" - zapewnił.

