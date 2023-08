Czy Jarosław Gowin wróci do polityki? Były współpracownik ujawnia

Dziennikarka rozgryzła Tuska i Kołodziejczaka? To dlatego współpracują

Jarosław Gowin był liderem Porozumienia, ministrem rozwoju, pracy i technologii oraz wicepremierem, który zasłynął między innymi z otwartego krytykowania Polskiego Ładu, promowanego przez PiS. Negatywnie odnosił się także do propozycji zmian dotyczących runku medialnego.

W 2021 roku został odwołany z funkcji rządowych na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent Andrzej Duda zgodził się i odwołał Jarosława Gowina. Porozumienie z kolei opuściła koalicję rządową.

Pod koniec 2021 roku z kolei polityk trafił do szpitala z powodu depresji. Postanowił zawiesić swoją aktywność publiczną, złożył też rezygnację z funkcji prezesa Porozumienia. Na stanowisku zastąpiła go Magdalena Sroka, wcześniejsza wiceprezes partii. Ostatecznie w lipcu 2023 został posłem niezrzeszonym. Czy Jarosław Gowin zdecyduje się na powrót do polityki tuż przed wyborami?

- Jarosław Gowin wycofał się z polityki. Teraz dokończy swój mandat poselski – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Wypij.

- Na ile znam Jarosława Gowina, myślę, że to decyzja absolutna. Przed kilkoma miesiącami powiedział, że trzyma kciuki za każdego z nas, bo zdaliśmy najtrudniejszy egzamin z patriotyzmu. Powiedział, że niezależnie od naszych wyborów, będzie trzymał za nas kciuki. Mówię też o tych, którzy znaleźli się na listach Trzeciej Drogi. Pomijam kwestię zdrady i kupna za stołki – skwitował były współpracownik Jarosława Gowina.

