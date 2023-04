Czy Jan Paweł II zagłosowałby na Konfederację? O tych zdarzeniach z jego życia się nie mówi!

Wiemy co będzie się działo z cenami żywności. Ministerstwo Finansów rekomenduje premierowi utrzymanie zerowego VAT-u

Jan Paweł II oczywiście na Konfederację zagłosować nigdy nie mógł, bo formacja ta powstała w 2019 roku, czyli 14 lat po śmierci Karola Wojtyły. Zresztą za życia papież także nie wskazywał swoich preferencji politycznych, a tym bardziej stricte partyjnych. Można się tylko domyślać, kogo dziś poparłby Jan Paweł II. Zapytaliśmy polskich posłów o to, jak oceniają działalność pochodzącego z Wadowic papieża. Naszą uwagę zwróciła odpowiedź posła Konfederacji Konrada Berkowicza, który zwrócił uwagę na - tak bliski jego formacji - wolnorynkowy rys u Jana Pawła II. O tym niemal wcale się nie mówi! - W wielu sprawach Karol Wojtyła jest dla mnie autorytetem, np. napisał taką encyklikę, która jest bardzo wolnorynkowa. Jan Paweł II spotykał się z Mirosławem Dzielski, filozofem wolnorynkowym, czytał Hayeka... To widać, bo wiele myśli wolnorynkowych zamieścił w encyklice - wskazał polityk. Czy zatem Jan Paweł II dziś zagłosowałby na Konfederację? Na to pytanie Konrad Berkowicz się lekko uśmiechnął i całkiem serio odparł, że nie chce takich "hipotetycznych tez". - Myślę, że Jan Paweł II skupiał się na czymś zupełnie innym, niż decydowanie o tym na kogo zagłosuje w wyborach parlamentarnych w Polsce - uciął poseł Konfederacji.

