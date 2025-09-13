Czy funkcjonariusze SOP powinni pilnować samochodu żony premiera? W grę wchodzi postępowanie wyjaśniające

Jacek Prusinowski
2025-09-13 8:07

Policja najpierw odnalazła skradziony Donaldowi Tuskowi i jego żonie samochód, a potem mężczyznę podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje sopocka prokuratura. Niewykluczone, że kolejne, wewnętrzne postępowanie, zostanie uruchomione w ramach Służby Ochrony Państwa. Chodzi o ustalenie, czy funkcjonariusze SOP właściwie wykonali swoje zadania.

Donald Tusk

i

Autor: Shutterstock, Marcin Gadomski/Super Express Donald Tusk

Małgorzata Tusk została przesłuchana

Jak informuje nas prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, śledztwo zostało wszczęte 11 września. - W sprawie zaboru w celu przywłaszczenia w dniu 10 września 2025 r. w Sopocie pojazdu mechanicznego marki Lexus RX 450, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń pojazdu i włamaniu do niego, czym działano na szkodę pokrzywdzonej M.T., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk. W sprawie użycia w dniu 10 września 2025 r. w Gdańsku tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, na którym je umieszczono, tj. o czyn z art. 306c § 2 kk. - informuje nas prokurator.

Z przedstawionej informacji wynika, że samochód w chwili odnalezienia miał już mienione tablice rejestracyjne i że bez wątpienia należał do Małgorzaty Tusk ("pokrzywdzona M.T"), a nie do szefa rządu. Z naszych informacji wynika, że to żona premiera złożyła zawiadomienie o kradzieży i została też przesłuchana w charakterze świadka.

SOP nie miał obowiązku ochrony mienia?

Jak to możliwe, że luksusowy lexus został skradziony sprzed posesji premiera? - Formalnie nie mamy obowiązku ochrony mienia pozostawionego na terenie publicznym. Zwyczajowo zawsze jednak w takiej sytuacji zwraca się uwagę na samochód VIP-a. Na biurko komendanta Służby Ochrony Państwa trafią szczegółowe informacje policji i na ich podstawie zdecyduje on, czy wszczynać wewnętrzne postepowanie w tej sprawie. Spodziewam się, że procedura zostanie uruchomiona, chodzi przecież o ochronę premiera - mówi nam funkcjonariusz SOP.

Przypomnimy: auto należące do żony premiera, Małgorzaty Tusk, zostało skradzione w nocy z poniedziałku na wtorek (z 8 na 9 września). Już w środę wieczorem, 10 września funkcjonariusze z Sopotu, odnaleźli samochód na jednym z parkingów w Gdańsku. W sobotę, 13 września, o godz. 6 rano zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu, który miał dokonać tej kradzieży. - Mężczyzna został zatrzymany w porcie lotniczym w Gdańsku, dziś o godzinie 6, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu -informuje nas pomorska policja.

