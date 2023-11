i Autor: ART SERVICE, Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Donald Tusk, Andrzej Duda

Sondaż Instytutu Pollster dla "SE"

Czy Duda będzie współpracował z Tuskiem? Polacy już to wiedzą

abr 7:16

Za kilka tygodni powinien powstać rząd koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowe Lewicy. Czy wywodzący się z PiS prezydent Andrzej Duda (51 l.) będzie współpracował z Donaldem Tuskiem (66 l.), jeśli zostanie on premierem? Aż 61 proc. Polaków zapytanych o to przez Instytut Badań Pollster - na zlecenie „Super Expressu” - twierdzi, że nie ma na to szans.