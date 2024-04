Czy dojdzie do pojedynku marszałków? Karczewski szykuje się na Grodzkiego

Bodnar zdradził ile osób było podsłuchiwanych Pegasusem. Dane trafiały do obcych służb

Sport to zdrowie - tego powiedzonka z pewnością nie trzeba przypominać Stanisławowi Karczewskiemu! Senatora z rakietą można spotkać kilka razy w tygodniu na kortach tenisowych Legii. W wygodnym stroju i odpowiednich butach śmiga po korcie niczym zawodowiec! W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że kiedyś uprawiał inny sport. Dopiero później to tenis skradł jego serce. Nic dziwnego! Jak się okazuje, polityk ma okazję do gry ze wspaniałymi zawodnikami - swoimi wnuczętami.

- Kiedyś głównym moim zajęciem sportowym było bieganie, ale teraz górę wziął tenis. Gram z wnukami. Mają od 4 do 19 lat. Wnuki przegrywają ze mną, ale czasami wygrywają - zdradził nam. Senator dba jednak nie tylko o ciało. Pamięta także o umyśle. - Gram również z nimi w szachy – opowiada nam Stanisław Karczewski.

Nie od dziś wiadomo, że zapalonym graczem jest również Tomasz Grodzki z którym Karczewski często toczy polityczne boje. Czy zmierzą się na korcie? Stanisław Karczewski stawia swojemu potencjalnemu rywalowi na korcie poważny warunek, który raczej nie zostanie spełniony...

- Jeśli Tomasz Grodzki zrzeknie się immunitetu, to tak – skomentował nam krótko.

Tomasz Grodzki nie odbierał od nas wczoraj telefonu. Przypomnijmy, że w lutym nowe kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Szczecinie wycofało wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu.

