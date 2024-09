Nie wszystkim się spodoba

Cztery przedmioty znikną ze szkół? Media informują o nowym pomyśle MEN

Co jakiś czas Ministerstwo Edukacji informuje o zmianach, jakie wprowadza do polskich szkół. Do tej pory zlikwidowano między innymi Historię i teraźniejszość czy zmniejszono liczbę lekcji religii. Teraz media donoszą, że ze szkół mają zniknąć kolejne przedmioty. Które tym razem?

Ministra edukacji Barbara Nowacka podjęła już wiele decyzji, które zmieniły życie uczniów. Niektóre z nich, jak te dotyczące zmniejszenia ilości lekcji religii w szkołach, wywołały wiele kontrowersji. Jak podaje "Rzeczpospolita", szykują się kolejne rewolucje, a z planów lekcji mają zniknąć cztery przedmioty. Kolejne zmiany w szkołach Według informacji gazety, od 2026 roku ze szkół podstawowych zniknie chemia, fizyka, biologia i geografia. Zamiast tego ma się pojawić jeden przedmiot, który połączy najważniejsze zagadnienia z tych wszystkich dziedzin czyli przyroda. Warto przypomnieć, że obecnie przyrody uczą się dzieci w czwartej klasie szkoły podstawowej, a potem ten zostaje rozdzielony na cztery konkretne przedmioty. Ułatwienie dla uczniów i nauczycieli? "Rzeczpospolita" przywołała słowa wiceministry edukacji Katarzyny Lubnauer, która w jednym z wywiadów tłumaczyła potrzebę takiej zmiany na przykładzie kwaśnego deszczu. Polityczka stwierdziła, że to zjawisko z pogranicza chemii, biologii i geografii, bowiem porusza kwestie związane z każdą z tych dziedzin. Wiceministra podkreśliła, że w szkołach wiedza powinna obejmować cały obszar, a nie tylko cząstkowe zagadnienia i powinna być segmentowana. Mówiła także, jak może wyglądać wprowadzenie takiej zmiany. - Jak będzie wyglądać ta zmiana? Możliwe, że wydłużymy okres nauczania tego przedmiotu na kolejne lata. O szczegółach będziemy mówić wkrótce, przedstawiając ramowe plany nauczania - powiedziała Katarzyna Lubnauer. "Rzeczpospolita" zaznacza, że Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych od wielu lat chce zmiany w sposobie nauczania przedmiotów przyrodniczych, a nauczyciel chemii dr Karol Dudek-Różycki z PSNPP uważa, że przyroda powinna być nauczana przynajmniej do szóstej klasy podstawówki.