Człowiek Kaczyńskiego ostro o posłance Platformy. "Nikt nie ma obowiązku wiedzieć kim jest Gajewska"

Posłanka Platformy uważa, że policjanci działali na polityczne zmówienie. - Przecież oni wiedzieli, że jestem posłanką. Informowałem ich o tym dużo wcześniej. Chciałam się wylegitymować, ale mnie ciągnęli, szarpali – mówiła nam Gajewska. Posłanka podkreśla, że wykonywała swoje obowiązki, bo Otwock to jedno z miast w jej okręgu wyborczym. - Tam na każdym rogu ulicy wisi mój billboard. Wszystkich nas nie zatrzymacie! 1 X, podczas marszu, też na nie zatrzymacie – zarzeka się młoda parlamentarzystka. Tymczasem stołeczna policja oświadczyła, że funkcjonariusze, nie mieli świadomości, że mają do czynienia z posłanką. W oficjalnym komunikacie KSP informuje o zaniechaniu wszelkich czynności po okazaniu legitymacji -interwencja polegała jedynie na doprowadzeniu osoby podejrzanej o wykroczenie do radiowozu celem legitymowania – twierdzi policja. A stronę funkcjonariuszy trzyma Adam Bielan (49 l.). - Nikt nie stoi ponad prawem. Poseł na Sejm w momencie, kiedy zaczyna się interwencja policyjna, ma obowiązek wylegitymować się. Na filmie zamieszczonym przez policję, widać wyraźnie, że funkcjonariusze proszą panią poseł, o to, żeby się wylegitymowała. Nikt nie ma obowiązku w Polsce, wiedzieć kim jest Kinga Gajewska – ironizuje prezes Partii Republikańskiej. Tymczasem Jan Grabiec 951 l.), żąda min. publicznej informacji od szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - Będzie też zawiadomienie do prokuratury - zapowiedział rzecznik Platformy Obywatelskiej.

