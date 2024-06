Członkinie Komisji ds. pedofilii nadużywały służbowych taksówek? Prokuratura bada sprawę

No ładnie!

to nie żart!

Prokuratura sprawdza, czy członkinie komisji ds. pedofilii nie nadużywały służbowych taksówek

Szefowa państwowej komisji ds. pedofilii Karolina Bućko złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem przestępstwa niegospodarności wobec członkiń komisji Barbary Chrobak i Hanny Elżanowskiej. Komisja podała, że obie pracowniczki miały wydać ok. 25 tys. i ok. 10 tys. zł na służbowe taksówki. Obie członkinie komisji w rozmowie z Onetem stwierdziły, że nie dopuściły się przy tym niegospodarności.

Jak podaje Onet 24 czerwca wszczęto dwa śledztwa, które mają sprawdzić, czy członkinie komisji nie popełniły przestępstwa z art. 231 Kodeksu Karnego (przestępstwa na szkodę interesu publicznego). Jedno dotyczy zamawiania przejazdów służbowych i opłaconych z publicznych pieniędzy na łączną kwotę 4192,80 zł. W drugim przypadku zakwestionowana kwota ma wynosić 608,90 zł i dotyczyć 15 służbowych przejazdów.

Mobbing w komisji ds. pedofilii? Pracownicy poskarżyli się mediom

Nie są to jedyne problemy wokół Państwowej Komisji ds. pedofilii. Jak opisywał Onet koniec roku, pracownicy opowiedzieli portalowi o zastraszaniu i nękaniu w miejscu pracy ze strony Barbary Chrobak i Hanny Elżanowskiej.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Jan Paweł II musiał wiedzieć o pedofilii, ale był bezsilny [Super Raport] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.