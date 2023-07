Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czeka nas przełom na szczycie NATO? Cimoszewicz ocenił sytuację

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był były premier i były minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, który mówił między innymi o szczycie NATO. - Niewątpliwie jest to spotkanie ważniejsze od wielu wcześniejszych, ale czy można używać określenia typu „przełom” to zobaczymy. To, co najprawdopodobniej jest faktem, to to, że prezydent Turcji Erdogan wyraził zgodę na przystąpienie Szwecji do sojuszu. W tej chwili parlament turecki musi wyrazić zgodę na ratyfikowanie umowy w tej sprawie – mówił.