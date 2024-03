Czego życzy Polakom Jarosław Kaczyński? To może zdziwić...

O co chodzi?

Na internetowym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się świąteczne nagranie z Jarosławem Kaczyńskim, który zwraca się do Polaków. – Szanowni Państwo, zbliżają się święta Wielkiejnocy, święta zmartwychwstania Zbawiciela, zmartwychwstania Chrystusa – mówił prezes PiS w nagraniu zamieszczonym na platformie „X”, po czym skierował do nich osobiste życzenia.

– Życzę państwu, żeby były to święta błogosławione, święta rodzinne, ciepłe i żeby to były święta nadziei – dodał. Kaczyński życzył Polakom „osobistych sukcesów” oraz „dobrego losu”. Nie omieszkał jednak wspomnieć o Polsce i odnieść się do sytuacji politycznej, w kraju. Życzył nadziei „na lepsze czasy dla naszej ojczyzny”. – Na pokój, na zwycięstwo demokracji! Dziękuję – skwitował na koniec.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy internautów, którzy odpowiedzieli na życzenia prezesa PiS. – Dziękuję Panie Premierze i wzajemnie życzę spokojnych Świąt Wielkanocnych – ktoś napisał.

– Panie Prezesie, dużo zdrowia i siły w służbie dla naszej Ojczyzny. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie, gdy w patriotach Polska krew płynie. Panie Boże miej w opiece naszą Ojczyznę – skomentował inny użytkownik. – Wzajemnie Panie Prezesie!!! Wesołego Alleluja! – odpisano dalej.

Nie zabrakło jednak niezadowolonych z nagrania. – Mamy już czas nadziei i zwycięstwo demokracji. W reszcie pomożemy premierowi Donaldowi Tuskowi. Czyli to nagranie sprzed roku? – ktoś zapytał.

🌿 Wielkanocne życzenia Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 🙂 #Wielkanoc pic.twitter.com/gBu8SgcguT— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) March 30, 2024