"Czas wstać z kolan". Donald Tusk z mocnym uderzeniem w Nawrockiego i Kaczyńskiego

Premier Donald Tusk napisał w serwisie X:

„Czas wstać z kolan panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą.”

Wpis jest powszechnie odczytywany jako bezpośrednie odniesienie do ostro krytykowanej, zachowawczej reakcji prezydenta na wypowiedź amerykańskiego przywódcy.

Od czego się zaczęło? Słowa Trumpa o Afganistanie

Kontrowersje wywołał wywiad Donald Trump dla Fox News, w którym stwierdził, że sojusznicy USA z NATO co prawda walczyli w Afganistanie, ale ich żołnierze „trzymali się z dala od linii frontu”. Polska nie padła z nazwy, jednak słowa objęły także państwa, których wojska brały udział w misji.

Reakcja prezydenta. „Polscy żołnierze to Bohaterowie”

Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do sprawy dopiero w piątek późnym wieczorem, publikując krótki wpis w serwisie X. Podkreślił w nim, że „nie ma wątpliwości, iż polscy żołnierze to Bohaterowie”, zasługujący na szacunek i wdzięczność. Przypomniał też o 44 Polakach poległych w Afganistanie i opublikował ten sam komunikat w języku angielskim.

Prezydent nie odniósł się jednak wprost do słów Trumpa, ani nie wskazał ich autora, co stało się głównym zarzutem krytyków.

„Ludzie patrzą”. Krytyka narasta

Zachowawcza postawa Nawrockiego spotkała się z falą krytyki w mediach społecznościowych. Wpis Tuska został odebrany jako szpilka wymierzona także w Jarosława Kaczyńskiego, który od lat uchodzi za politycznego patrona obecnej prezydentury.

„Ludzie patrzą” – podkreślił premier, sugerując, że w sprawach honoru i bezpieczeństwa państwa oczekiwana jest jednoznaczna reakcja, a nie dyplomatyczne uniki.

Spór wokół słów Trumpa i reakcji polskich władz pokazuje, że temat relacji z USA i obrony polskiego munduru stał się kolejną osią ostrej politycznej konfrontacji i szybko z krajowej debaty nie zniknie.

