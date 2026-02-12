Czarzasty przerwał milczenie ws. RBN. Ujawnia, kto go wspierał

"Nie podam się do dymisji". Czarzasty odpiera ataki

Dopytywany o to, kogo nazywa "głupotą", Czarzasty wyjaśnił, że chodzi o "głupotę, czyli nawet nie o głupocie, ale o naciąganiu tematów, które są ciągnięte nie po to, żeby ludziom opowiedzieć o czymś, tylko po to, żeby coś konkretnego załatwić". Dodał, że celem tych działań jest doprowadzenie do jego dymisji. Marszałek stanowczo odrzucił taką możliwość, odwołując się do historycznych przykładów.

"Ja nie podam się do dymisji" – zadeklarował. "Obserwowałem już tego typu sytuacje, obserwowałem używanie teczek wobec ludzi, obserwowałem to, co się mówiło o ludziach. Nie chcę się porównywać do Józefa Oleksego w żaden sposób, ale przecież jego sprawa również się zaczęła od oszczerstw, od zarzutów. A pan prezydent Wałęsa potem, jak pamiętacie państwo, go za to wszystko przepraszał" – przypomniał, sugerując, że obecne ataki mają podobne podłoże.

Zdjęcie z kefirem i "ustawka, która się nie udała"

Po posiedzeniu RBN, marszałek Czarzasty zamieścił na platformie X zdjęcie z kefirem, opatrzone komentarzem: "ustawka się nie udała". W rozmowie z Gozdyrą ujawnił, że w tej sprawie otrzymał wsparcie od premiera Donalda Tuska, który "powiedział, że nie będę uczestniczył w trzecim punkcie, bo nie będę uczestniczył w ustawce". Czarzasty, choć sam był stroną w sprawie, musiał uczestniczyć w spotkaniu. Podkreślił jednak, że "właściwe osoby złożyły wyjaśnienia, czyli pan minister Siemoniak i pan minister Kierwiński, ja nie musiałem się do tego odnosić i nie odniosłem. Bo ja po prostu nie chcę być stroną ustawki".

Nawrocki wzywa służby specjalne! Chodzi o marszałka Czarzastego

Pytanie do prezydenta o przeszłość: Tajemnica RBN

Dziennikarka Polsat News zapytała marszałka, czy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zadał prezydentowi pytania dotyczące jego przeszłości.

Czarzasty, powołując się na poufność obrad, początkowo odmówił udzielenia informacji, mówiąc: "Nie mogę informować, jak przebiegała ta rada...".

Jednak dopytywany, przyznał, że takie pytanie padło. To krótkie potwierdzenie otwiera pole do dalszych spekulacji na temat treści rozmów podczas RBN i potencjalnych napięć między najwyższymi urzędnikami państwowymi.

Poniżej galeria zdjęć: Czarzasty w Zaleszanach

14

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.