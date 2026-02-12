Kaczyński ostro o programie SAFE. O co naprawdę chodzi?

Jarosław Kaczyński ostro krytykuje program SAFE, nazywając go "szantażem politycznym" i podkreślając, że pożyczki nie są dodatkowymi środkami na obronność.

Prezes PiS obawia się wieloletniego uzależnienia finansowego od UE i negatywnych konsekwencji dla rozwoju Sił Zbrojnych RP.

Czy obawy Kaczyńskiego są uzasadnione, a program SAFE faktycznie zagraża suwerenności Polski?

Co to jest program SAFE i dlaczego budzi kontrowersje?

Program SAFE (Security Assistance for Europe) to inicjatywa Unii Europejskiej, która ma wspierać państwa członkowskie w zwiększaniu ich potencjału obronnego. Przewiduje on łącznie 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Celem jest zmniejszenie zależności krajów UE od uzbrojenia spoza kontynentu, zwłaszcza z USA. Polska jest największym beneficjentem programu, wnioskując o dofinansowanie w wysokości 43,7 mld euro.

Ukryte koszty europejskiej pomocy?

Kaczyński twierdzi, że pożyczki z SAFE nie są dodatkowymi środkami na obronność, lecz mają zastąpić część już istniejących funduszy. Jego zdaniem, przyjęcie programu w obecnym kształcie prowadzi do wieloletniego finansowego uzależnienia od katalogu produktów wskazanego przez Komisję Europejską. To, co z pozoru wydaje się korzystną ofertą, w rzeczywistości może ograniczyć suwerenność Polski w zakresie kształtowania polityki obronnej.

Szantaż polityczny i brak gwarancji

Prezes PiS wskazuje na kilka kluczowych wad programu. Po pierwsze, "zasada warunkowości", którą nazywa "de facto szantażem politycznym". Daje ona UE prawo do wstrzymania wypłat w dowolnym momencie, co może być wykorzystywane do wywierania nacisku politycznego. Po drugie, Kaczyński zwraca uwagę na brak ustawowych gwarancji, że pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co mogłoby dodatkowo osłabić rodzimą produkcję.

"Pożyczki z SAFE nie są dodatkowymi środkami na obronność. Mają zastąpić część już istniejących funduszy. Wejście w ten program w takim kształcie to wieloletnie finansowe uzależnienie się od katalogu produktów, który został wskazany przez Komisję Europejską" - napisał w czwartek w serwisie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

PiS broni polskiej armii?

Jarosław Kaczyński podkreśla, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze dbało o rozwój Sił Zbrojnych RP, nawet w czasach, gdy "obecnie rządzący likwidowali jednostki wojskowe na masową skalę". W jego ocenie, nikt, kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE w obecnym kształcie. Poprawki do projektu ustawy wdrażającej program SAFE, zgłoszone przez posła PiS Andrzeja Śliwkę, miały na celu m.in. kontrolę wydawania pieniędzy z programu.

Czy program SAFE to realna szansa na wzmocnienie europejskiej obronności, czy może narzędzie do politycznego nacisku i ograniczenia suwerenności państw członkowskich? Dyskusja wokół tego tematu z pewnością będzie nadal gorąca.

