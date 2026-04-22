Czarzasty chce pomóc psom i kotom. Nowa ustawa ma uratować tysiące zwierząt

Wszystkie psy i koty w Polsce będą musiały zostać zaczipowane i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Zwierząt (KROPiK) prowadzonym przez ARiMR. Koszt czipowania i rejestracji wyniesie do 50 zł za każdą usługę, a za brak czipa grozi grzywna od 20 zł do 5 tys. zł.

Ustawa ma zrewolucjonizować system identyfikacji zwierząt, ułatwiając odnajdywanie zaginionych pupili, przypominanie o szczepieniach (przez aplikację mObywatel) oraz przeciwdziałanie porzucaniu. Wprowadzono też poprawki dotyczące np. 14-dniowego terminu na odebranie zwierzęcia ze schroniska i karania osób wydających nieoznakowane zwierzęta.

Rejestr KROPiK ma powstać w ciągu dwóch lat, a przez kolejne trzy lata będzie prowadzona identyfikacja i rejestracja zwierząt. Nieodpłatny dostęp do danych w rejestrze będą miały m.in. gminy, policja, straż miejska, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy, a właściciele będą mogli zarządzać swoimi danymi i danymi zwierzęcia.

Zgodnie z przyjętą ustawą, wszystkie psy i koty, zarówno te posiadające właścicieli, jak i przebywające w schroniskach oraz domach tymczasowych prowadzonych przez organizacje prozwierzęce, będą musiały zostać zaczipowane. Koszt czipowania i rejestracji zwierzęcia w KROPiK wyniesie do 50 zł za każdą z usług i będzie pobierany przez lekarzy weterynarii. Za brak czipa właścicielowi grozi grzywna w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie odpowiedzialna za stworzenie i prowadzenie krajowej bazy zaczipowanych zwierząt. Ustawa przewiduje również dobrowolne czipowanie kotów wolno żyjących przez gminy.

Dostęp do danych i funkcje mObywatelaWłaściciele zwierząt będą mieli dostęp do danych w KROPiK za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Umożliwi ona nie tylko wgląd w informacje o swoim zwierzęciu, ale także otrzymywanie przypomnień o zbliżających się terminach szczepienia przeciwko wściekliźnie.

- Ta ustawa to pozytywna rewolucja dla właścicieli zwierząt – psy i koty będą oznakowane, a gdy zwierzę zaginie, będzie je można szybko odnaleźć. Koniec z sytuacjami, w których porzucone albo zagubione zwierzę „znika” z systemu i nikt nie wie, do kogo należy. Dzięki rejestrowi prowadzonemu przez ARiMR i dostępowi przez mObywatela właściciele dostaną przypomnienia o szczepieniach i łatwiejszy kontakt z weterynarzem. Nad tym projektem od miesięcy pracowali parlamentarzyści i resort rolnictwa, w tym nasz minister z Lewicy Jacek Czerniak, a ogromną rolę odegrała też lekarz weterynarii i wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Dziś najważniejsze jest, by ta ustawa nie podzieliła losu tzw. ustawy łańcuchowej, zawetowanej przez prezydenta – bo wtedy znowu to zwierzęta zapłacą najwyższą cenę - powiedział nam Włodzimierz Czarzasty.

Poprawki i udogodnienia

W toku prac nad ustawą wprowadzono szereg poprawek, które mają ułatwić funkcjonowanie systemu i chronić zwierzęta. Wśród nich znalazła się propozycja wprowadzająca maksymalny termin 14 dni na odebranie zwierzęcia ze schroniska lub z domu tymczasowego, po którym zostanie zawiadomiona policja o porzuceniu zwierzęcia. Ponadto posłowie wprowadzili poprawki zakładające możliwość wydania przez technika weterynarii dokumentu w postaci elektronicznej, potwierdzającego oznakowanie psa lub kota oraz samodzielne pobranie z KROPiK elektronicznego dokumentu potwierdzającego rejestrację psa lub kota (na żądanie może to być wersja papierowa) przez właścicieli zwierząt, a także przez schroniska czy organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym. Poparcie uzyskała też poprawka umożliwiająca zmianę w rejestrze danych właściciela zwierzęcia (np. nazwiska po ślubie). Kolejna z przyjętych poprawek wykluczyła karanie właściciela za adopcję nieoznakowanego zwierzęcia. Karze administracyjnej w wysokości od 0,56 proc. do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub karze grzywny będą podlegały osoby, które wbrew zakazowi wydają takie zwierzęta, a także schroniska i domy tymczasowe.

Dostęp do danych w KROPiK

W ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zapewniać ma również nieodpłatną rejestrację nie tylko psów, ale też kotów, którym przed tym dniem wszczepiono czip zgodny z normą rejestru. Nieodpłatny dostęp do danych w rejestrze mają mieć m.in. gmina, policja, straż gminna (miejska) lub wyznaczona przez wójta osoba w przypadku jej braku, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy, m.in. w związku z prowadzoną sprawą albo w celu skontaktowania się z właścicielem zwierzęcia lub z podmiotem prowadzącym schronisko czy dom tymczasowy. Dostęp mają mieć też lekarze weterynarii i osoby zgłoszone do ARiMR przez podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt lub domy tymczasowe, choć w mniejszym zakresie. Właściciel zwierzęcia będzie miał dostęp do danych powiązanych z numerem wszczepionego czipa. Będzie mógł samodzielnie zmienić w rejestrze swój adres, numer telefonu kontaktowego, imię zwierzęcia, a także wprowadzić datę i przyczynę jego śmierci albo samą informację o śmierci.

Rejestr ma powstać w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy. Kolejne trzy lata przewidziano na identyfikację i rejestrację zwierząt objętych nowymi przepisami.

