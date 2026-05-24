Czarnek wycelował w Kierwińskiego po akcji u Nawrockich. „Do dymisji natychmiast”

Fałszywy alarm w Gdańsku i interwencja służb w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego wywołały burzę polityczną.

Przemysław Czarnek w ostrym nagraniu oskarżył rząd o bezradność wobec serii prowokacji i nazwał Donalda Tuska „udającym Greka”.

Polityk PiS nie przebierał w słowach, domagając się natychmiastowej dymisji szefa MSWiA, Marcina Kierwińskiego.

Czarnek nagrał film po akcji służb u rodziny Nawrockiego

Sprawa fałszywego alarmu w Gdańsku wywołała ogromne emocje polityczne. W sobotę wieczorem, po zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia, służby weszły do pustego mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak podawały media, według komunikatu Państwowej Straży Pożarnej pierwsze zgłoszenie wpłynęło SMS-em o godz. 19.33 i dotyczyło możliwości pożaru, a później pojawiło się kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia.

Do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek. Polityk PiS nagrał filmik, w którym od razu nadał sprawie ostry polityczny ton.

Morawiecki nie wytrzymał po akcji u rodziny Nawrockiego. „Tusk powinien odejść”

„Niedzielny poranek miał być spokojny, ale nie jest. Oto wczoraj wieczorem służby weszły do mieszkania rodzinnego pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w Gdańsku” — powiedział Czarnek.

„Rzekomo dlatego, że znów był jakiś alarm”

Czarnek w nagraniu zasugerował, że sprawa nie powinna być traktowana jako pojedynczy incydent. Nawiązał do wcześniejszych fałszywych zgłoszeń, o których w ostatnich dniach informowali m.in. politycy i osoby związane z prawicą.

„Rzekomo dlatego, że znów był jakiś alarm o pożarze czy coś takiego” — mówił polityk. „Tylko że jest to kolejna prowokacja na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni po wielkich prowokacjach przeciwko dziennikarzom Republiki” - po chwili dodał.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również pisał wcześniej o serii fałszywych zgłoszeń uderzających w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Z kolei premier Donald Tusk nazwał sprawę „telefoniczną prowokacją” i zapowiedział użycie wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować sprawców.

Czarnek uderza w Tuska. „Udaje Greka”

Najostrzejsze słowa padły jednak pod adresem rządu. Donald Tusk po zdarzeniu przekazał, że jest w kontakcie z ministrami i służbami, a na niedzielny poranek zwołał odprawę rządu. Rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że państwo „zareaguje zdecydowanie”.

Czarnek ocenił to zupełnie inaczej.

„Tusk udaje Greka, zwołuje naradę rządu w tej sprawie, żeby przeciwdziałać prowokacjom” — stwierdził polityk PiS.

„Kierwiński do dymisji natychmiast”

Na końcu nagrania Czarnek zażądał personalnych konsekwencji. Wprost wskazał na szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który po fałszywym alarmie zwołał pilne spotkanie służb podległych resortowi. W naradzie uczestniczyli m.in. przedstawiciele policji, PSP i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

„Otóż jedyne co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu do dymisji natychmiast” — powiedział Czarnek.

Cała sprawa bardzo szybko przestała być tylko interwencją po fałszywym zgłoszeniu. Stała się kolejnym punktem zapalnym w sporze między rządem a opozycją. Politycy PiS widzą w niej dowód na słabość państwa i brak kontroli nad serią prowokacji. Rząd odpowiada z kolei, że chodzi o groźne działania wymierzone w bezpieczeństwo publiczne, a sprawcy mają zostać jak najszybciej ustaleni przez służby.

