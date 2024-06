Czarnek przekazał piorunujące wieści dla Szydło. To zasmuci byłą premier

TO DAJE DO MYŚLENIA

Wybory prezydenckie już za rok, a Jarosław Kaczyński musi podjąć decyzję, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Tu i ówdzie można usłyszeć, że prezes partii ma dwa warianty do wyboru, ale żaden z nich nie jest optymalny. Pierwszy z nich zakłada wystawienie w wyborach prezydenckich doświadczonego polityka, który będzie miał spore szanse na wejście do drugiej tury. Sęk jednak w tym, że jednocześnie raczej nie wygra wyborów prezydenckich. Mówi się o wystawieniu Mateusza Morawieckiego bądź Beaty Szydło. Drugi z wariantów, zakłada niejako powtórzenie manewru z 2015 roku, kiedy to Andrzej Duda wystartował na prezydenta. Mowa więc o polityku z mniejszym doświadczeniem oraz takim, który ma mniejszy negatywny elektorat. Zdaniem Przemysława Czarnka, szanse byłej premier są mniejsze niż innych kandydatów. Były minister edukacji nie przekazał dla Beaty Szydło zbyt optymistycznych wieści...

- Myślę, że Beata Szydło ma mniejsze szanse niż inni kandydaci. To wynika tylko z poszukiwań kandydata, który w II turze jest w stanie osiągnąć 51%. Proszę zwrócić uwagę, że 10 lat temu dokładnie w 2014 roku, szukaliśmy takiego kandydata do listopada 2014 roku i znaleźliśmy Andrzeja Dudę, który skutecznie powalczył z Komorowskim, który notowany był na poziomie 70% wówczas, kiedy ogłoszono Andrzeja Dudę, a wynikało to z badań politologiczno-socjologicznych, pogłębionych, które pokazywały, że ten kandydat ma szanse pokonać Komorowskiego i myślę, że dzisiaj dokładnie te same argumenty mają Ci, którzy szukają kandydata PiS - ocenił Przemysław Czarnek, który gościł w Radiu ZET.

.@CzarnekP o wyborach prezydenckich: Wykluczam możliwość, żeby klub parlamentarny PiS reprezentował 2 kandydatów na prezydenta. Jest to niemożliwe. B. Szydło ma mniejsze szanse, niż inne kandydaci. To wynika z poszukiwań kandydata, który w II turze jest w stanie osiągnąć 51 proc.— Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) June 26, 2024

P. CZARNEK: TUSK UTUCZYŁ SIĘ PO ZJEDZENIU KOALCJANTÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.