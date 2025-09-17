Czarnek pozwał posła KO. Sąd właśnie wydał decyzję. "Nie będę tracił cennego czasu"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2025-09-17 13:27

Przemysław Czarnek pozwał posła KO, Michała Krawczyka, za jego wypowiedź na wiecu Rafała Trzaskowskiego w 2023 roku. Krawczyk zarzucił wówczas Czarnkowi, że ten przekazał milionową dotację proboszczowi na apartament w centrum Lublina. Jak w środę, 17 września, podaje Onet, sąd właśnie wydał decyzję w tej sprawie.

Przemysław Czarnek z żoną

i

Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SUPER EXPRESS
  • Wypowiedź posła Michała Krawczyka o Przemysławie Czarnku, dotycząca m.in. dotacji dla fundacji proboszcza, wywołała sądową aferę.
  • Przemysław Czarnek pozwał Krawczyka, domagając się przeprosin i wpłaty 12 tys. zł na cele charytatywne.
  • Sąd umorzył postępowanie ze względu na immunitet poselski Krawczyka, ponieważ marszałek Sejmu nie wyraził zgody na ściganie.

"Jest jeden człowiek z Lublina, który dumy nam nie przysparza, którego się wstydzimy. To człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o swojej codziennej robocie. To człowiek, który dał milion złotych dla fundacji swojego księdza proboszcza na nowe biuro w apartamentowcu w centrum Lublina. To człowiek, który zszargał nasze lokalne autorytety. Tym człowiekiem jest Przemysław Czarnek" - to o tę wypowiedź Michała Krawczyka jest cała afera. Onet przypomina ją, bo po wiecu Rafała Trzaskowskiego, w 2023 roku, Przemysław Czarnek pozwał posła KO. Polityk PiS domagał się przeprosin oraz wpłaty 12 tys. zł na Fundację Wstawaj Alicja z Lublina.

Czarnek dał dotację proboszczowi? 

Teraz sąd wydał decyzję w tej sprawie. Jak przytacza Onet, 16 września 2025 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód umorzył postępowanie w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia Przemysława Czarnka przeciwko Michałowi Krawczykowi. Argumentacja jest taka, że wobec Krawczyka, jako posła z immunitetem, "nie można prowadzić postępowania karnego bez zgody Sejmu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie dał zielonego światła, ponieważ pełnomocnik Przemysława Czarnka nie uzupełnił wniosku w wymaganym terminie".

Po decyzji sądu: "Nie będę tracił swojego cennego czasu"

Pełnomocnik Czarnka odbija piłeczkę twierdząc, że Hołownia źle zinterpretował przepisy. "Liczy termin 14 dni nie od daty stempla pocztowego, tylko w ciągu tych 14 dni organ musi mieć fizycznie to pismo. W postępowaniu karnym nie wolno tak liczyć terminów z uwagi na treść Konstytucji RP i prawa międzynarodowego" - powiedział Onetowi mec. Michał Skwarzyński. Z kolei Michał Krawczyk komentuje krótko: "Sprawa jest tak kuriozalna, że nawet nie będę tracił swojego cennego czasu na jej komentowanie. Ale zapewniam, że wszystkie nadużycia PiS-u będą rozliczone". Decyzja sądu nie jest prawomocna. 

Kaczyński i Czarnek pod komenda policji i aresztem. Bronią Kamińskiego i Wąsika!
12 zdjęć
CZY CZARNEK BĘDZIE PILNOWAŁ NAWROCKIEGO? HOŁOWNIA Z KACZYŃSKIM, WICEPREZES PiS O BŁĘDACH | Warzecha Kontra
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD
WILLA PLUS
PRZEMYSŁAW CZARNEK