Czarnek odgraża się posłom opozycji: Wasze kłamstwa bezlitośnie obnażymy!

Dotacje na zakup siedzib

Na początku lutego 2023 r. posłowie opozycji - KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 - złożyli wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki. Wniosek był pokłosiem publikacji tvn24.pl, opisującej, że pieniądze z konkursu MEiN trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Informacje te potwierdzili później politycy opozycji podczas przeprowadzonych kontroli. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Dotacje trafiły nawet do organizacji założonych tuż przed ogłoszeniem konkursu. Jednocześnie wiele instytucji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki.

Minister Czarnek zaprezentuje "patologię"

Głosowaniem nad wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka odbędzie się 12 kwietnia. Poprzedzi je burzliwa dyskusja, podczas której posłowie opozycji przedstawią swoje zarzuty wobec szefa MEiN. Minister w rozmowie z „Super Expressem” zapowiada kontratak. – To kolejna kompromitacja opozycji. Po raz kolejny dziękuję opozycji za możliwość wykazania ogromu działań i programów podjętych i realizowanych w naszym resorcie na rzecz edukacji nauki i szkolnictwa wyższego. Ogrom inwestycji i rekordowe nakłady na oświatę i naukę, przy nędzy, w jakiej szkoły, nauczycieli i rodziców zostawiała opozycja, daje potężny kontrast, który raz jeszcze zaprezentujemy społeczeństwu. A przy tym dokładnie wykażemy ogromną skalę patologii w finansowaniu lewackich organizacji przez prezydentów miast z PO I Lewicy - powiedział nam minister Czarnek.

- Dlatego raz jeszcze dziękuję pani Dziemianowicz-Bąk i opozycji za tę sposobność. I apeluję: nie próbujcie kłamać, bo każde wasze kłamstwo bezlitośnie obnażymy – dodał polityk PiS.

