Przemysław Czarnek uroczyście otworzył strzelnicę w liceum. „Znakomita inwestycja”

Przemysław Czarnek nie krył radości z otwarcia strzelnicy, która będzie służyć nie tylko uczniom, ale też współpracującym ze szkołą organizacjom proobronnym. Liceum wzięło udział w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”. - Znakomita inwestycja ze środków rządowych MON – 160 tys. zł. Znakomita młodzież, świetnie wychowana i wyedukowana, która chce uprawiać strzelectwo – powiedział nam Przemysław Czarnek. Podczas swojej wizyty w szkole minister obejrzał broń i przeciął czerwoną wstęgę, uroczyście otwierając strzelnicę. Następnie wziął broń we własne ręce i oddał strzały. Jak się okazuje, dla polityka była to bardzo stresująca chwila. - Muszę przyznać, że strzelało mi się bardzo dobrze. Choć towarzyszył temu nie mały stres, bo obserwowali mnie uczniowie z Liceum Sybiraków, nauczyciele i kamery, to udało mi się te dwa oddane strzały trafić w tarczę: 6 i 4, Cieszę się z tego – stwierdził Przemysław Czarnek.

