Czarnek kandydatem PiS na prezydenta? Polityk zabrał głos

W Prawie i Sprawiedliwości przygotowania do wyłonienia kandydata w wyborach prezydenckich idą pełną parą. Na ten moment pojawiają się medialne doniesienia, że wśród polityków, którzy są brani pod uwagę, znajdują się Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Tobiasz Bocheński oraz Zbigniew Bogucki. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie zapewne jesienią, ale już teraz ten temat przyciąga uwagę. Tym bardziej, że znamy już pierwszego oficjalnego kandydata, który weźmie udział w wyścigu o Pałac Prezydencki. Rada Liderów Konfederacji zdecydowała, że ich kandydatem będzie Sławomir Mentzen. Tym samym upadł pomysł, by w prawicowej partii przeprowadzić prawybory.

Przemysław Czarnek kandydatem na prezydenta Polski?

Wracając do Prawa i Sprawiedliwości - rozmowy na temat najlepszego kandydata wciąż trwają i co ciekawe, jednym z pomysłów było wystawienie Przemysława Czarnka. Były minister edukacji narodowej przyznał to w rozmowie w TVP Info. - Moja kandydatura była brana pod uwagę, ale nie sądzę, żebym był faworytem w tym wyścigu - stwierdził polityk. Przemysław Czarnek wyraził również przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość za rok będzie świętowało sukces. - Spokojnie damy sobie radę, przeprowadzimy kampanię prezydencką i wygramy te wybory dla Polski - stwierdził.

Jak powszechnie wiadomo, Andrzej Duda w przyszłym roku skończy swoją drugą kadencje i nie będzie mógł się ubiegać o stanowisko prezydenta po raz trzeci.

Kto może zostać kontrkandydatem PiS? Mówi się o kandydaturach Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

