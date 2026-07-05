Czarnek grzmiał na spotkaniu w Kłodzku „Wyprowadzimy was stamtąd”

Przemysław Czarnek z PiS w Kłodzku zapowiedział bezwzględne rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których nazwał "uzurpatorami" łamiącymi prawo.

Polityk ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych określeń jak "damskie bokserki" i grożąc "wyprowadzeniem stamtąd" winnych.

Dowiedz się, kogo dokładnie dotyczą te groźby i jakie konsekwencje czekają osoby, które, zdaniem Czarnka, działają niezgodnie z prawem.

Czarnek w Kłodzku. Padły mocne zapowiedzi

Przemysław Czarnek wystąpił na spotkaniu PiS w Kłodzku w ramach akcji #PrzebudzeniePL. Były minister edukacji mówił o tym, jak jego zdaniem powinny wyglądać rozliczenia po zmianie władzy.

Polityk PiS przekonywał, że nie chodzi o zwykłych obywateli, ale o osoby, które dziś łamią prawo i działają z powodów politycznych.

„To nie są rozliczenia zwykłych ludzi. To co oni dzisiaj robią w ramach zemsty. To będą rozliczenia prokuratorów, uzurpatorów, ludzi, którzy są damskimi bokserami i niczemu niewinne kobiety drobne w kajdankach zespolonych na pustych korytarzach do toalet gonili, podglądając je jeszcze” — mówił Czarnek.

„To was nie ominie”

Czarnek szczególnie ostro mówił o prokuratorach. Użył wobec nich określenia „uzurpatorzy” i zapowiedział, że zostaną rozliczeni.

„To są uzurpatorzy, którzy będą rozliczeni, a wraz z nimi wszyscy ci prokuratorzy ulegli, którzy dzisiaj łamią prawo na naszych oczach. To wam, to was nie ominie. Wyprowadzimy was stamtąd” — stwierdził polityk PiS.

W dalszej części wystąpienia były minister uderzał także w osoby związane z administracją skarbową. Przekonywał, że odpowiedzialność poniosą urzędnicy, którzy stawiają zarzuty ludziom niewinnym.

„Rozliczeni będą ci urzędnicy administracji skarbowej, którzy... piszą bzdury na 40 stronach i jadą usłużnie do Warszawy, żeby utrzymać się przy korycie i stawiać zarzuty komuś, kto nie złamał żadnego prawa” — powiedział.

Czarnek o praworządności i konstytucji

W przemówieniu pojawił się też wątek praworządności. Czarnek przekonywał, że bez przestrzegania konstytucji Polska nie będzie mogła normalnie się rozwijać.

„Polska nie może rozwijać się bez praworządności. Polska nie może rozwijać się bez przestrzegania konstytucji” — mówił.

Polityk PiS zapowiadał, że jego obóz chce wrócić do inwestycji lokalnych. Wymieniał szkoły, sale gimnastyczne, drogi i miejsca pracy.

„Będziemy budować kolejne nasze piękne szkoły, piękne sale gimnastyczne, piękne drogi, piękne ulice” — deklarował.

„Pracy tu dla wszystkich”

Czarnek mówił też o młodych ludziach i lokalnym rynku pracy. Przekonywał, że mieszkańcy mniejszych miejscowości nie powinni być zmuszani do wyjazdu za granicę.

„Będziemy dawać pracę ludziom, młodym także tu na miejscu, żeby nie musieli wyjeżdżać na szparagi do Niemiec czy na kible do Wielkiej Brytanii, bo tego wymaga Polska sprawiedliwa. Pracy tu dla wszystkich” — powiedział.

Były minister mówił również o inwestorach i społecznikach. Zarzucał obecnej władzy nękanie tych, którzy budowali szkoły, sale gimnastyczne czy wspierali lokalne jednostki.

„Ci urzędnicy ministerstw, którzy dzisiaj wysyłają pisma i znów nękają tych, którzy szkoły rozbudowywali, tych, którzy sale gimnastyczne budowali, tych, którzy samochody kupowali i dzisiaj gaszą pożary, ci będą rozliczeni, bo tego wymaga sprawiedliwość” — mówił Czarnek.

Ostre wystąpienie polityka PiS

Wystąpienie Czarnka w Kłodzku miało mocny, mobilizacyjny charakter. Polityk PiS łączył zapowiedzi rozliczeń z obietnicami inwestycji i hasłami dotyczącymi sprawiedliwości. Największe emocje mogą jednak wywołać jego słowa o prokuratorach i urzędnikach. Zwłaszcza zapowiedź: „Wyprowadzimy was stamtąd” może stać się jednym z najczęściej komentowanych fragmentów spotkania.

Poniżej galeria zdjęć: Przemysław Czarnek podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Kalisza w hali OSRiR w Kaliszu

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