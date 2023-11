Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 27.11.2023

Czarnecki z PiS niespodziewanie chwali Tuska "To bardzo sprytny manewr"

Ryszard Czarnecki z PiS broni pomysłu powołania nowego, eksperckiego rządu PiS. Jednocześnie polityk recenzuje Donalda Tuska i możliwy skład jego gabinetu. - Bierze do rządu tych, którzy mają duży elektorat negatywny, jak Sikorski, czy Sienkiewicz. Będą ściągać uwagę mediów krytycznych wobec rządu. Traktuję to, że to jest taki sprytny manewr byłego premiera Donalda Tuska, którzy w ten sposób osłania się tymi właśnie ministrami, którzy budzą emocje. - mówi Czarnecki w "Sednie Sprawy"