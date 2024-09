Minister edukacji napisała list do uczniów. To dopiero wstęp do reform

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS prowadzone jest od grudnia 2023 r. Michałowi Kuczmierowskiemu zarzuca się m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w RARS podczas organizowania zakupów (m.in. agregatorów prądu dla Ukrainy za 114 mln euro), a tym samym działania na szkodę interesu publicznego, w celu odniesienia korzyści.

22 sierpnia sąd zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Michała Kuczmierowskiego, co pozwoliło to na wszczęcie poszukiwań byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych listem gończym. Jego obrońca zapowiedział zażalenie.

Po podaniu do publicznej informacji wiadomości o tym, że poszukuje go policja, sam Kuczmierowski przyznał się, że przebywa w Londynie i nie wróci do Polski zanim nie zakończy się procedura związana z listem żelaznym. - Nie ukrywam się, nie uciekam, chcę wrócić do Polski, ale najpierw muszę wystąpić o list żelazny. Jest prowadzona na mnie publiczna nagonka, która ma mnie zniszczyć i zdyskredytować. Urządzają na mnie publiczny lincz - powiedział "Super Expressowi". – Chcę wyjaśnić całą sytuację, chcę wrócić do Polski, będę bronił swojego dobrego imienia w sądzie. Ta cała sprawa to nagonka na mnie – dodawał. (WIĘCEJ: Michał Kuczmierowski: Urządzają na mnie publiczny lincz).

Jak się jednak okazuje, jego dłuższa obecność poza granicami naszego kraju może szybko dobiec końca. W poniedziałek 2 września Radio ZET poinformowało, że tego dnia za urzędnikiem, który ma ukrywać się poza Polską (według stacji wcale nie w Londynie, a najprawdopodobniej w nieobjętej unijną jurysdykcją tureckiej części Cypru) wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

Kim jest ścigany były prezes RARS? Jest ekonomistą i harcerzem z 20-letnim stażem. To on po katastrofie smoleńskiej wraz z kolegą postawił krzyż pod Pałacem Prezydenckim. Był menedżerem rozwoju biznesu w banku BZ WBK, zarządzanym wówczas przez Mateusza Morawieckiego. W 2015 r. został dyrektorem w PKO BP, skąd przeniósł się do zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, by finalnie zostać prezesem RARS.

