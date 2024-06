i Autor: Adam Warżawa/pap

Sondaż dla "Super Expressu"

Co za zaskoczenie. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie chcą by Tusk startował na prezydenta!

Rok przed wyborami prezydenckimi elektorat KO ma ważną informację dla szefa tego ugrupowania i premiera. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” wynika, że co drugi ankietowany nie chce by Donald Tusk (67 l.) walczył o prezydenturę. - Paradoksalnie to bardziej dowód szczególnego zaufania niż nieufności – mówi politolog prof. Bartłomiej Biskup (48 l.).