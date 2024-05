Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 28.05.2024

Co za zaskoczenie: "Premier Tusk jest niezadowolony z opóźnień wokół CPK"

Marcin Kierwiński, były szef MSWiA powiedział w "Sednie Sprawy", że w sprawie CPK i pełnego audytu dotyczącego tej inwestycji faktycznie następują opóźnienia. - Mnie też one się nie podobają i mogę panu powiedzieć tak prywatnie, że panu premierowi też się nie podobają. Premier jest osobą, która chce zawsze szybciej, intensywniej - mówił był szef MSWiA. Czyżby oznaczało to, że Donald Tusk dołączy za chwile, jak Szymon Hołownia, do zwolenników potężnej inwestycji?