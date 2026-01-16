Co z wynagrodzeniem Zbigniewa Ziobry? Czarzasty podjął decyzję

2026-01-16 12:51

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie na Węgrzech i nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu, odczuje finansowe konsekwencje swoich nieobecności. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, poinformował o procedurze obniżania jego uposażenia poselskiego, które docelowo ma wynieść jedynie 1350 zł brutto.

Włodzimierz Czarzasty szczegółowo przedstawił mechanizm potrąceń z wynagrodzenia posła Ziobry. Zgodnie z jego wyjaśnieniami, za pierwsze 3 dni nieusprawiedliwionej nieobecności potrącane jest 588 zł dziennie. Kwota ta składa się z 1/30 diety parlamentarnej oraz 1/30 uposażenia zasadniczego. Po upływie trzech dni, w zależności od liczby posiedzeń w danym miesiącu, dzienna kwota potrącenia wzrasta do 3534 zł. Ten mechanizm ma zastosowanie do 18. dnia nieobecności.

Dalsze kroki

Marszałek Sejmu wskazał na konkretne terminy, które są istotne w kontekście dalszych działań. 21 stycznia upłynął 18. dzień nieobecności Zbigniewa Ziobry w Sejmie. 28 stycznia to data, po której nastąpi "dotkliwy" wymiar potrąceń. Jest to również dzień, po którym minie 7-dniowy termin na ewentualne złożenie usprawiedliwienia nieobecności. 29 stycznia marszałek Czarzasty zapowiedział, że w tym dniu skieruje pismo do przewodniczącego sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, informując o nieusprawiedliwionych nieobecnościach posła Ziobry. Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, jakie działania może podjąć komisja w odpowiedzi na pismo marszałka.

- Komisja może zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany - tłumaczył. Po spełnieniu jednej z tych trzech możliwości, marszałek będzie uprawniony do skierowania wniosku o utratę w całości diety poselskiej oraz obniżenie uposażenia posła do 1/10 jego wartości.

Marszałek Sejmu potwierdził, że po wdrożeniu odpowiedniej procedury, co nastąpi po 28 stycznia, Zbigniew Ziobro będzie otrzymywał 1350 zł brutto.

- I ja ten wniosek skieruję - podkreślił Włodzimierz Czarzasty, wskazując na nieuchronność podjęcia tych działań.

