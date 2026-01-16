Jak Włodzimierz Czarzasty radzi sobie jako marszałek Sejmu? Polacy ocenili

Polacy w najnowszym sondażu zostali zapytani o ocenę działań Włodzimierza Czarzastego na stanowisku Marszałka Sejmu. Okazuje się, że znaczna część społeczeństwa nie wyrobiła sobie jeszcze jasnego zdania na temat pracy polityka, który objął tę funkcję pod koniec listopada.

Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

  • Włodzimierz Czarzasty objął stanowisko Marszałka Sejmu, zastępując Szymona Hołownię, co było wynikiem realizacji umowy koalicyjnej.
  • Opinie Polaków na temat pracy Czarzastego są podzielone, z dużą grupą niezdecydowanych, ale polityk już wprowadził pierwsze zmiany, m.in. zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie.
  • Czarzasty umocnił swoją pozycję w Nowej Lewicy, zostając ponownie wybrany na przewodniczącego partii.
  • Jakie są dalsze plany Szymona Hołowni po rezygnacji z funkcji Marszałka Sejmu?

W sondażu SW Reasearch przeprowadzonym dla Onetu padło pytanie „Jak ocenia pani/pan pracę Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu?”. Pozytywną ocenę działań polityka wyraziło 32,8% ankietowanych, natomiast 28% respondentów wyraziło niezadowolenie. Największa grupa, bo aż 39,2% uczestników badania, zaznaczyła odpowiedź „trudno powiedzieć”, co świadczy o braku ugruntowanej opinii na temat jego dotychczasowej pracy.

Pierwsze decyzje i zmiany

Objęcie funkcji Marszałka Sejmu przez Włodzimierza Czarzastego było wynikiem realizacji umowy koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskę 2050 i PSL. Szymon Hołownia zrezygnował ze stanowiska z końcem 2025 roku, a 18 listopada jego miejsce zajął ówczesny wicemarszałek izby niższej. Kandydaturę Czarzastego poparło 236 posłów, przy 209 głosach sprzeciwu. Wybór ten spotkał się z protestami ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy opuszczali salę plenarną, wykrzykując hasła takie jak „precz z komuną”.

"Mam dosyć debilnej narracji". Czarzasty wyjaśnia cel wizyty w Niemczech

Po objęciu stanowiska Włodzimierz Czarzasty podjął szereg decyzji. Jedną z nich był zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach zarządzanych przez Kancelarię Sejmu. Ponadto, podpisał zmianę zarządzenia dotyczącego tworzenia i finansowania biur poselskich. Celem tych zmian jest zwiększenie kontroli i przejrzystości rozliczeń, szczególnie w kontekście tzw. poselskich kilometrówek i przejazdów poza okręgiem wyborczym.

Objęcie funkcji Marszałka Sejmu umocniło pozycję Włodzimierza Czarzastego w Nowej Lewicy. W grudniu ogłosił swój start w wyborach wewnętrznych na szefa ugrupowania. Kilka dni później Kongres Krajowy Nowej Lewicy formalnie wybrał go na przewodniczącego partii na kolejne cztery lata. Czarzasty nieprzerwanie pełni przywództwo w SLD, a następnie w Nowej Lewicy, od 23 stycznia 2016 roku.

Plany Szymon Hołownia

Szymon Hołownia, po ustąpieniu z funkcji Marszałka Sejmu, poinformował pod koniec września, że nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 w styczniowych wyborach. Rada Krajowa zarekomendowała go na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Hołownia złożył również aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, jednak nie został wybrany. W grudniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powołał na to stanowisko byłego prezydenta Iraku, Barhama Ahmeda Saliha.

