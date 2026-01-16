Jak Włodzimierz Czarzasty radzi sobie jako marszałek Sejmu? Polacy ocenili

Włodzimierz Czarzasty objął stanowisko Marszałka Sejmu, zastępując Szymona Hołownię, co było wynikiem realizacji umowy koalicyjnej.

W sondażu SW Reasearch przeprowadzonym dla Onetu padło pytanie „Jak ocenia pani/pan pracę Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu?”. Pozytywną ocenę działań polityka wyraziło 32,8% ankietowanych, natomiast 28% respondentów wyraziło niezadowolenie. Największa grupa, bo aż 39,2% uczestników badania, zaznaczyła odpowiedź „trudno powiedzieć”, co świadczy o braku ugruntowanej opinii na temat jego dotychczasowej pracy.

Pierwsze decyzje i zmiany

Objęcie funkcji Marszałka Sejmu przez Włodzimierza Czarzastego było wynikiem realizacji umowy koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskę 2050 i PSL. Szymon Hołownia zrezygnował ze stanowiska z końcem 2025 roku, a 18 listopada jego miejsce zajął ówczesny wicemarszałek izby niższej. Kandydaturę Czarzastego poparło 236 posłów, przy 209 głosach sprzeciwu. Wybór ten spotkał się z protestami ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy opuszczali salę plenarną, wykrzykując hasła takie jak „precz z komuną”.

Po objęciu stanowiska Włodzimierz Czarzasty podjął szereg decyzji. Jedną z nich był zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach zarządzanych przez Kancelarię Sejmu. Ponadto, podpisał zmianę zarządzenia dotyczącego tworzenia i finansowania biur poselskich. Celem tych zmian jest zwiększenie kontroli i przejrzystości rozliczeń, szczególnie w kontekście tzw. poselskich kilometrówek i przejazdów poza okręgiem wyborczym.

Objęcie funkcji Marszałka Sejmu umocniło pozycję Włodzimierza Czarzastego w Nowej Lewicy. W grudniu ogłosił swój start w wyborach wewnętrznych na szefa ugrupowania. Kilka dni później Kongres Krajowy Nowej Lewicy formalnie wybrał go na przewodniczącego partii na kolejne cztery lata. Czarzasty nieprzerwanie pełni przywództwo w SLD, a następnie w Nowej Lewicy, od 23 stycznia 2016 roku.

Plany Szymon Hołownia

Szymon Hołownia, po ustąpieniu z funkcji Marszałka Sejmu, poinformował pod koniec września, że nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 w styczniowych wyborach. Rada Krajowa zarekomendowała go na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Hołownia złożył również aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, jednak nie został wybrany. W grudniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powołał na to stanowisko byłego prezydenta Iraku, Barhama Ahmeda Saliha.

