Co z ustawą o związkach partnerskich? Ważny głos z rządu

Polska jest wśród pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie dają parom tej samej płci możliwości formalizacji związków. Kwestia ta nie jest uregulowana poza tym w Bułgarii, Rumunii oraz na Litwie i Słowacji. W grudniu 2023 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie przeciwko Polsce wytoczonej przez pięć polskich par tej samej płci, które domagały się prawnego uznania ich związków. W orzeczeniu stwierdzono, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka i ma obowiązek wprowadzenia ochrony prawnej par tej samej płci.

Lewica oraz Trzecia Droga ma rozmawiać na ten temat w najbliższym czasie. Ustawa o związkach partnerskich to jeden z postulatów Koalicji Obywatelskiej zawartych w stu konkretach. - Ministra do spraw Równości prowadzi konsultacje społeczne w tym zakresie - to obecny status prac. Wiele wskazuje na to, że będzie to projekt rządowy.

Dziś głos w tej sprawie zabrał Sławomir Nitras, minister sportu. - Ja jestem przekonany, że do mądrego porozumienia, które będzie pewnie jakimś kompromisem niestety, mówię niestety, bo z pozycji ludzi, którzy na tę ustawę czekają, każde słowo kompromis wiąże się z jakąś obawą, że tu nie będzie pełni ich praw zagwarantowanych, ale ja wierzę, że takie rozwiązanie da się przyjąć – ocenił.

Szymon Hołownia byłby dobrym prezydentem? Sławomir Nitras: Jest świetnym marszałkiem