Co z Trybunałem Stanu dla Andrzeja Dudy? Nowy członek KRS zabrał głos

Czy Andrzej Duda ma powody do obaw? Przypomnijmy, że 21 listopada odbędzie się drugie posiedzenie Sejmu, podczas którego mają zostać wybrani 16 członków Trybunału Stanu oraz zastępcy przewodniczącego tej instytucji. Co to może oznaczać dla prezydenta?

- Proszę pamiętać, że te zarzuty się nie przedawniają, jest długi okres przedawnienia i może w przyszłej kadencji będzie większość do tego, żeby zebrać dwie trzecie głosów i go postawić za różne rzeczy. (...) Pamięć Polaków jest bardzo dobra i myślę, że te wszystkie momenty, w których Andrzej Duda łamał konstytucję, je trzeba przypominać. Nie można przechodzić nad nimi do porządku dziennego – mówił w RMF FM Robert Kropiwnicki.

Jednocześnie nowy członek KRS podkreślił, że dziś nie ma Sejmie wystarczającej większości, by postawić Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu. Odniósł się także do sprawy skrócenia obecnego prezydenta poprzez referendum, co sugerował między innymi były prezydent Lech Wałęsa na swoim koncie na Facebooku.

- Moim zdaniem to daleko idący pogląd. Uważam, że takie referendum byłoby możliwe wraz ze zmianą konstytucji i to miałoby sens, bo tu nie ma innej możliwości niż zmiana konstytucji w tej sprawie. Oczywiście można sobie wyobrazić, że jest pytanie referendalne w tej sprawie, później jest zmiana konstytucji, która też może być zatwierdzana na drodze referendum i wtedy dopiero jest skrócenie kadencji – stwierdził.

