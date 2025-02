Co z milionami dla PiS? Jest nowy ruch PKW! Decyzyjny pat w tle

Państwowa Komisja Wyborcza ponownie zajęła się kwestią sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. - Wróciliśmy do kwestii sprawozdania finansowania PiS. (...) Tu były dwie propozycje. Jeden wniosek mówił, że w przypadku uwzględnienia skargi Sądu Najwyższego, PKW przyjmuje sprawozdanie. Taki projekt był przygotowany, ale nie uzyskał większości, bo były 4 głosy za i 4 przeciwko. Wniosek o odroczenie również nie uzyskał większości. Nie była głosowana uchwała, taka jak z 30 grudnia, że PKW nie przesądza o ważności Izby Kontroli i Spraw Publicznych SN - przekazał Sylwester Marciniak mediom.

Zobacz: Prokuratura bierze się za sprawę działek Morawieckiego. Jest decyzja o wznowieniu śledztwa

Zauważył przy tym, że kwestia sprawozdania rocznego PiS "może nie zostać szybko rozwiązana", ponieważ dopóki Sąd Najwyższy nie oddali skargi, decyzja nie wywołuje skutków prawnych. Dodał ponadto, że jako szef PKW zwrócił się do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W piśmie do szefa resortu zawnioskował o informację o wykonaniu przelewów dla Prawa i Sprawiedliwości w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, która 30 grudnia przyjęła sprawozdanie finansowe ugrupowania za wybory parlamentarne w 2023 r.

Sprawdź: Rewolucja w rządzie Tuska! Będzie "mocna" rekonstrukcja! Padł termin!

Marciniak zaznaczył, że "minister finansów otrzyma trzy odpowiedzi z PKW". - Skład PKW nie był w stanie przegłosować większością stanowiska w sprawie pisma ministra finansów. Taka sytuacja patowa - dodał. Żadne z pism nie uzyskało aprobaty większości, dlatego do ministra Domańskiego trafi kilka odpowiedzi na jego pytanie. - PKW została wprowadzona w oko cyklonu problemów prawnych, tymczasem naszym zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzenie wyborów prezydenckich i uzupełniających do Senatu - dodał przewodniczący.

Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, że "uchwała z 30 grudnia jest jednoznaczna i stanowi, że PKW niezwłocznie przyjmuje sprawozdanie finansowe komitetu po przyjęciu skargi przez Sąd Najwyższy". - Tak jak ująłem w piśmie, jakakolwiek uchwała nie może stanowić podstawy obowiązków i praw dla obywateli oraz organów - zaznaczył.

Przeczytaj: Marianna Schreiber poszła do muzeum. Po awanturze została wyproszona! "Nie jest wam WSTYD?!

- Żaden z pracowników PKW nie pamięta sytuacji, żeby jakiś minister nie wykonał postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej - przekonywał. Pytany o możliwą odpowiedź Andrzeja Domańskiego, szef PKW podkreślił, że ta "brazylijska telenowela" powinna mieć swój finał. - My naprawdę mamy co robić. Kalendarz wyborczy jest nieubłagany (...) Mam nadzieję, że ta sprawa dobiegnie końca - stwierdził. - Gdyby uchwała nie została wykonana, to widzę rzecz jasna jakieś rozwiązania. (...) Są środki prawne, ale moim zadaniem nie jest podpowiadania stronom - zakończył.

Autor:

Sonda Czy minister finansów powinien wypłacić środki Prawu i Sprawiedliwości zgodnie z decyzją PKW? Tak, to jego obowiązek wynikający z prawa. Nie, powinien znaleźć sposób, aby tego uniknąć. Trudno powiedzieć, sprawa wymaga dalszych wyjaśnień. Nie interesuje mnie ten temat.