i Autor: AKPA

Najnowszy sondaż

Co z Andrzejem Dudą po prezydenturze? Polacy zabrali głos

Prezydent Andrzej Duda będzie pełnił swoją funckję do sierpnia 2025 roku - wtedy zakończy swoją drugą i ostatnią kadencję. Już trwają dywagacje na temat tego, kto mógłby go zastąpić i co on sam mógłby robić później. Polacy zabrali głos na ten temat w sondażu. W jednej roli raczej go nie widzą.