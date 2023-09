QUIZ. Co wiesz o partii Prawo i Sprawiedliwość? To nie jest test dla "miękiszonów"!

Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie utrzymuje się na pierwszym miejscu w sondażach, jednak wydaje się, że trudno będzie jej zdobyć taką przewagę nad drugą w kolejce do rządzenia Platformą, by móc rządzić bez koalicjanta. Jednak, jak wiadomo, w polityce zawsze aktualne jest hasło "nigdy nie mów nigdy", dlatego dopiero po 15 października się okaże, kto i z kim ma szansę stworzyć nowy rząd. A na razie trwa bezpardonowa polityczna walka na emocje i argumenty. W naszym quizie sprawdzisz, co wiesz o PiS. Jeśli jesteś jego zwolennikiem - będziesz miał z pewnością nieco łatwiej, ale żeby zdobyć 100 procent poprawnych odpowiedzi trzeba być prawdziwym mistrzem! Na łatwe pytania raczej nie licz! No to zaczynamy!

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej