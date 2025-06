Co Trump powiedział Dudzie? Tajemnicze spotkanie na szczycie NATO

Szczyt NATO w Hadze. Kamery uchwyciły moment rozmowy Dudy z Trumpem

25 czerwca 2025 roku, podczas trwającego w Hadze szczytu NATO, prezydent Andrzej Duda został sfotografowany w bezpośredniej rozmowie z Donaldem Trumpem. Obaj panowie wyglądają na mocno zaangażowanych – a wymiana zdań odbywa się w blasku kamer, przy pełnej widowni liderów państw członkowskich.

"#NATOSummit to okazja do spotkań i rozmów przywódców państw członkowskich. W Hadze Prezydent @AndrzejDuda rozmawiał z @POTUS" – przekazała oficjalnie Kancelaria Prezydenta.

W tle widoczne są emblematy NATO oraz szefowie delegacji, jednak to właśnie wymiana między Dudą a byłym prezydentem USA skupiła uwagę obserwatorów. Dla wielu to nie tylko kurtuazyjna scena – ale także symboliczna chwila geopolitycznego znaczenia.

Duda i Trump. Czy wraca sojusz z czasów „Fort Trump”?

Dla komentatorów sceny politycznej nie ma wątpliwości – to zdjęcie ma znaczenie. Prezydent Andrzej Duda otwarcie wspierał administrację Trumpa, zabiegając o większą obecność wojsk USA w Polsce i forsując koncepcję "Fort Trump", która miała stać się symbolem trwałego sojuszu obu państw.

W 2025 roku, gdy Trump ponownie ubiega się o prezydenturę, a Europa drży w cieniu konfliktów i agresji, powrót tej politycznej relacji na pierwszy plan może mieć strategiczne konsekwencje.

Sieć komentuje: „To nie jest przypadek”

Internauci i analitycy już snują domysły. Czy to zapowiedź ponownego zbliżenia Warszawy do Waszyngtonu w razie powrotu Trumpa do Białego Domu? Czy Andrzej Duda właśnie sygnalizuje, z kim naprawdę liczy się Polska na arenie międzynarodowej?

Komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń:

"To spotkanie nie jest przypadkowe. Duda zawsze lepiej dogadywał się z Trumpem niż z Bidenem."

#NATOSummit to okazja to spotkań i rozmów przywódców państw członkowskich. W Hadze Prezydent @AndrzejDuda rozmawiał z @POTUS. pic.twitter.com/UoCnLJbIQ7— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 25, 2025

