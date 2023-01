Co najmniej 2,5 mln Polaków zauważy wkrótce wyższe zarobki

Płaca minimalna

Rok 2023 przynosi wyższe apanaże dla osób, które dostają płacę minimalną. Do tej pory najniższa pensja wynosiła 3010 zł brutto. Od stycznia wzrośnie zaś do 3490 zł, a od lipca nastąpi kolejny wzrost – do 3600 zł brutto. Czyli w sumie najniższa płaca wzrośnie wówczas o 19,5 proc. wobec pensji aktualnej.

Odprawa dla zwalnianych

Dzięki wyższej płacy minimalnej w 2023 r. wzrosną powiązane z nią inne świadczenia pracownicze. Należy do nich odprawa przysługująca w razie zwolnień grupowych. Co do zasady nie można ona przekroczyć 15 minimalnych wynagrodzeń, czyli w pierwszym półroczy odprawa może wynieść do 52 350 zł, a w drugiej połowie roku do 54 tys. zł.

Odszkodowania za mobbing

Od stycznia wzrosną też odszkodowania za dyskryminację lub mobbing, a także gwarantowane wynagrodzenie za czas przestoju z winy pracodawcy. W pierwszej połowie roku wyniosą 3490 zł, a w drugiej 3600 zł. Wzrośnie także maksymalne świadczenie szkoleniowe dla zwalnianych z pracy (do 6980 zł i 7200 zł).

Dodatek za noce

Dodatek za pracę w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość zmienia się w zależności od liczby dni roboczych w danym miesiącu. I tak np. w styczniu za godzinę pracy w nocy dodatek wyniesie 4,15 zł, a w grudniu 4,74 zł.

