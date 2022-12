i Autor: Marek Zieliński

WYZWANIE GODNE ŚWIĘTEGO!

Co musi zrobić Gowin, żeby wrócić do Tuska? Wałęsa stawia jeden warunek

12:51

– Jeśli Gowin przejdzie na kolanach z Gdańska od Częstochowy, to może startować na opozycji. Niech odbędzie pokutę za to, że szedł z Kaczyńskim przez jakiś czas – stwierdził w rozmowie z „Super Expressem” były lider „Solidarności” Lech Wałęsa (79 l.). Czy to jednak możliwe? Jeszcze dwa miesiące temu Gowin nie chciał powiedzieć nawet „przepraszam” wyborcom opozycji za 6 lat tworzenia „dobrej zmiany” wraz z rządem PiS.