Co dalej z TVN? Minister aktywów państwowych sprawdzi nowego właściciela

TVN zmienia właściciela

Paramount Skydance sfinalizował we wtorek przejęcie Warner Bros. Discovery. W ten sposób powstał wielki koncern medialno-rozrywkowy, który przejął m.in. aktywa należące wcześniej do Warner Bros. Discovery. Wśród nich jest także TVN.

Wartość całej transakcji wynosi około 110 mld dolarów. Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie w lipcu, pod określonymi warunkami.

Teraz do sprawy wkracza polski minister aktywów państwowych.

Minister sprawdzi, czy TVN jest bezpieczny dla Polski

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że przeprowadzi postępowanie administracyjne dotyczące przejęcia TVN.

Powód? Przejęcie Warner Bros. Discovery oznacza również uzyskanie przez Paramount Skydance pośredniej dominacji nad TVN. Zgodnie z ustawą o kontroli niektórych inwestycji oznacza to konieczność zawiadomienia ministra o dokonanej transakcji.

Celem postępowania będzie ocena wpływu transakcji na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce.

Jest 90 dni na decyzję

Minister aktywów państwowych będzie miał 90 dni od otrzymania zawiadomienia na przeprowadzenie postępowania.

To nie oznacza jednak automatycznie, że nowy właściciel TVN będzie musiał pozbyć się udziałów. Resort może uznać, że nie ma przeszkód do dalszego wykonywania praw z akcji.

Możliwy jest jednak również drugi scenariusz.

Minister może nakazać sprzedaż akcji TVN

Jeżeli postępowanie zakończy się negatywną decyzją, minister może stwierdzić niedopuszczalność wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza TVN praw z akcji.

W takim przypadku przepisy dają ministrowi możliwość nakazania zbycia akcji TVN w wyznaczonym terminie.

Na tym etapie nie ma więc decyzji o sprzedaży akcji. Jest natomiast procedura, która może doprowadzić zarówno do zaakceptowania sytuacji, jak i do wydania decyzji nakazującej zbycie udziałów.

Wielka medialna fuzja

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance to jedna z największych transakcji w światowej branży medialnej. Nowa grupa skupia ogromne portfolio filmowe, telewizyjne i streamingowe, w tym m.in. Paramount Pictures, CBS, HBO, Warner Bros. oraz platformy Paramount+ i HBO Max.

W przypadku Polski szczególne znaczenie ma jednak TVN. To właśnie dlatego transakcja została objęta polską procedurą kontroli inwestycji.

Teraz ruch należy do ministra aktywów państwowych. W ciągu 90 dni ma być wiadomo, czy przejęcie TVN nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego w Polsce.

Risercz | ZIEMKIEWICZ O LIKWIDACJI TVP