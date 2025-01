Co dalej z pieniędzmi dla PiS? Szef PKW wskazuje, co teraz! Konkretna data!

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w miniony poniedziałek decyzje związane z dwoma postanowieniami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, w których uznano skargi PiS na uchwały PKW w sprawach odrzucenia sprawozdania komitetu wyborczego PiS za wybory parlamentarne w 2023 r. oraz odrzucenia sprawozdania finansowego tej partii za 2023 r. W odniesieniu do pierwszej z tych spraw, PKW miała zająć się kwestią pisma ministra finansów, który zwrócił się do PKW o wykładnię uchwały Komisji z 30 grudnia ub.r. Tego dnia Komisja przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS za wybory parlamentarne w 2023 r. Projekty wyjaśnień dla szefa MF mieli przygotować: Ryszard Balicki, Arkadiusz Pikulik i Ryszard Kalisz. Jak przekazał PAP przewodniczący PKW, kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek 3 lutego o godzinie 11:30 w siedzibie PKW. - Mec. Kalisz dopiero w niedzielę o godzinie 17 - czyli tuż przed posiedzeniem - wysłał swój trzeci wariant odpowiedzi do ministra finansów i to trzeba jednak przeanalizować - tłumaczył szef PKW.

Przewodniczący Komisji poinformował również, że zarządził we wtorek rozpatrzenie w trybie obiegowym dwóch projektów uchwał ws. rejestracji komitetów w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie: KWW "Dla Krakowa" (utworzony przez wyborców związanych z PiS) oraz KWW Pakt Senacki. Członkowie PKW mają czas na podjęcie decyzji do środy do godziny 10. Łącznie PKW przyjęła zgłoszenia 10 komitetów, osiem z nich już zostało zarejestrowanych. - To nie jest ostatni w tym tygodniu tryb obiegowy, bo cały czas wpływają zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych również w wyborach prezydenckich, a my mamy trzy dni na podjęcie decyzji - albo pozytywnej, albo negatywnej - dodał Marciniak.

Rzecznik PKW Marcin Chmielnicki informując w poniedziałek, że decyzja ws. pisma do szefa MF została odroczona, podkreślił, że wspólnego stanowiska w tej sprawie "trudno by było w tej chwili uświadczyć". - Trzy propozycje, które przyszły były na tyle rozbieżne, że trudno byłoby znaleźć w nich kompromis - powiedział wówczas Chmielnicki. Dodał, że trudno wskazać dalsze losy odpowiedzi do ministra Domańskiego. Zgodnie z przedstawioną przez rzecznika KBW wstępną propozycją Marciniaka, trzy grupy w PKW: ta, która głosowała za przyjęciem uchwały z 30 grudnia, ta, która głosowała przeciw oraz ta, która wstrzymała się od głosu, miałyby wyrazić szefowi MF swoje stanowisko.

