Co dalej z o. Rydzykiem? Kaczyński tego nie podaruje! Jest wściekły

Szymon Hołownia nawiązał do Kamińskiego i Wąsika. Mocne słowa!

Nie uwierzycie co zrobił Jarosław Kaczyński! Internet aż huczy!

Kaczyński przerywa milczenie

Po głośnym wejściu agentów CBA do Fundacji Lux Veritatis, wiele osób czekało na reakcję Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w końcu zabrał głos podczas obchodów 33. rocznicy Radia Maryja w Toruniu. W swoim liście odczytanym przez Mariusza Błaszczaka, Kaczyński ostro skrytykował działania służb, nazywając je ‘kampanią nienawiści’ przeciwko o. Tadeuszowi Rydzykowi.

Nie uwierzycie co zrobił Jarosław Kaczyński! Internet aż huczy!

CBA w Fundacji – punkt zapalny

Działania CBA, które zabezpieczyło dokumenty dotyczące finansowania Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, stały się kolejnym punktem zapalnym na scenie politycznej. Według Kaczyńskiego jest to „akt zajadłej kampanii”, w której „zostały wprzęgnięte instytucje państwowe i media głównego nurtu”.

„Zaczynają od Kościoła”

Prezes PiS, nawiązując do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, ostrzegł: „Jeżeli przyjdą zniszczyć ten naród, zaczną od Kościoła”. Podkreślił, że liczba przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan rośnie, a władze są wobec tego zjawiska „obojętne”. To nie tylko obrona o. Rydzyka, ale także ostrzeżenie przed rosnącą liczbą "ataków na chrześcijan". „Wzrasta liczba przestępstw popełnianych z nienawiści wobec chrześcijan – fizycznych napaści, zakłócania mszy czy dewastacji miejsc kultu” – podkreślił w liście.

Gorący spór, gorętsze reakcje

Wejście CBA to dopiero początek. „Zrobimy wszystko, by prawda zwyciężyła i by nikt nie próbował niszczyć naszych wartości” – zapowiada prezes w swoim liście. Niezależnie od tego, kto ma rację, konflikt będzie się rozlewał szerokim strumieniem od Torunia po Warszawę.

Kaczyński nie przebiera w słowach, a CBA nie przebiera w działaniach. Scena polityczna przypomina ring, na którym walka o wpływy i wartości rozgrywa się na naszych oczach. „Nie możemy pozwolić, by zniszczono to, co stanowi fundament naszej tożsamości” – ostrzega prezes PiS w swoim liście. Czy o. Rydzyk stanie się symbolem kolejnego politycznego starcia? Jedno jest pewne – iskry będą sypać się jeszcze długo!

Poniżej galeria zdjęć z 33. Urodziny Radia Maryja. Zapraszamy!

Express Biedrzyckiej - Długosz, Kowalski 06.12.2024 vod2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.